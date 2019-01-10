Son Dakika Haberleri: Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya Ziyaretler Devam Ediyor

Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya Ziyaretler Devam Ediyor

46 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya Ziyaretler Devam Ediyor, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor.

Eskişehir Ticaret Mahkemesi Başkanı Halil Taşlıgedik ve Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Gökalp, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Halil Taşlıgedik ve Ayhan Gökalp, hayırlı olsun dileklerini ileterek Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

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