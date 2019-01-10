Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya Ziyaretler Devam Ediyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor.



Eskişehir Ticaret Mahkemesi Başkanı Halil Taşlıgedik ve Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Gökalp, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Halil Taşlıgedik ve Ayhan Gökalp, hayırlı olsun dileklerini ileterek Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

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