Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı - Son Dakika

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Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı
6 saat önce
Teknolojik ve yenilikçi yaklaşımlarla sınırlı kaynakları etkin kullanmayı, gelecekteki problem ve ihtiyaçlara çözüm üretmeyi hedefleyen ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre...
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
Teknolojik ve yenilikçi yaklaşımlarla sınırlı kaynakları etkin kullanmayı, gelecekteki problem ve ihtiyaçlara çözüm üretmeyi hedefleyen ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da iştirak etti.
TBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle 15-16 Ocak 2020 tarihlerinde, ATO Congresium'da düzenlenen etkinliğin kongre bölümünde 3 ana oturum, 12 panel, 6 seminer; sergi bölümünde ise 52'si belediyelere ait toplam 156 stant yer aldı. - EDİRNE
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