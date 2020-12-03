Rektör Prof. Dr. Güran, Hacettepenin "dünyanın en iyi 500. üniversitesi" başarısını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, üniversitelerinin ODTÜ URAP tarafından açıklanan dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 500. sırada yer almasının "bir tesadüf değil, çok uzun dönemli, kalite kaygısı olan, iyiyi arayan bir üniversitenin ulaştığı bir sonuç" olarak değerlendirdi.

Güran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ODTÜ URAP tarafından açıklanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasında, Hacettepenin Türkiye'deki üniversiteler arasında en iyi skoru yaparak 500. sırada yer almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Listede 500. sırada yer alma başarısını "Hacettepe ailesi olarak" elde ettiklerini vurgulayan Güran, "Başarı, sadece bugünün bir başarısı değil, kurucumuz Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın attığı adımlardan itibaren şekillenen bir sonuç bu. İnşallah bundan sonra da bu yükseliş trendi yukarıya doğru devam edecek. Üniversite olarak buna gayret göstereceğiz." dedi.

Atama kriterleri 2000'li yıllarında başında getirildi

Hacettepe Üniversitesinde uluslararası sıralama konusunun 2000'li yılların başında üniversite gündemine alındığını ve bu sıralamalarda daha yukarı çıkma konusunda aksiyon alındığını aktaran Güran, şöyle devam etti:

"Üniversitemizde akademik kaliteyi artırmak için henüz 2000'li yılların başında atama kriterleri getirildi. Türkiye'de o yıllarda hemen hiçbir üniversitede bu kriterler gündemde değil iken Hacettepe Üniversitesinde, o günlerden itibaren kaliteyi artıracak bu önlemler iç dinamiklerle uygulanmaya başlandı. Dolayısıyla bu başarı bir tesadüf değil, çok uzun dönemli, kalite kaygısı olan iyiyi arayan bir üniversitenin ulaştığı bir sonuç. Üniversitemiz son 5 yılda URAP endeksinde 527-543 bandında yer alıyordu, bu yıl 500. sırada yer aldık. Üniversitemizin 'daha ileriye, en iyiye' sloganı ile sıralamalardaki yerimizi önümüzdeki süreçte çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bir araştırma üniversitesi olarak bilim dünyasına daha büyük katkılar sunmaya devam edeceğiz."

Rektör Güran, Hacettepenin YÖK'ün araştırma üniversiteleri listesinde olduğunu da hatırlatarak, "Hacettepe Üniversitesi tematik olarak sağlık bilimleri ile ön plana çıkan bir üniversite ancak tıp alanı yanında üniversitemiz diğer alanlarda da çok yetkin akademik birimlere ve araştırmacılara sahip." ifadesini kullandı.

Üniversitelerinden 10 akademisyenin 2019'un sonunda uluslararası alanda yapılan bir araştırmada "bilime yön veren bilim insanları" arasına girdiğini hatırlatan Güran, şunları kaydetti:

"10 akademisyenimizden 3'ü tıp alanından, 3'ü mühendislik alanından, 4'ü ise temel bilimler alanından. Bu örnek, Hacettepe'nin mühendislik ve temel bilimler alanında da çok güçlü bir üniversite olduğunu gösteriyor."