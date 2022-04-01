Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, basın mensuplarıyla buluştu

01.04.2022 16:39
Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, basın mensuplarıyla buluştu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, üniversitede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yarım kalan birçok projeyi tamamladıklarını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Niğde'nin gelişmesi ve üniversitenin Türkiye'de sayılı üniversiteler arasına girmesi için elimizden geleni yapacağız. Üniversitemizin şehirle birleştiğinde kente çok büyük katkı sağladığını gördük. Bu katkı da inşallah gün geçtikçe artarak devam eder. Sizlerin katkısıyla birçok projeyi, birçok etkinliği hayata geçirdik. 6 ay içerisinde 100'ün üzerinde etkinlik yaptık. Belki de şu anda Türkiye'nin en aktif üniversitesi konumundayız. Bizim amacımız Niğde'mizin ve şehidimizin adını taşıyan üniversitemizin hak ettiği yere gelmesi."

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'Niğde Elması Dünya Pazarında' eğitimi yapıldı 'Niğde Elması Dünya Pazarında' eğitimi yapıldı

Ömer Halisdemir, Hasan Uslu, Rektör, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika


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