Rektör Prof.Dr.Kalan:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Alanya basın mensuplarını kahvaltı programında ağırladı. Kalan, "Güçlü gazeteci ve güçlü basın, güçlü demokrasinin de tesisini sağlamaktadır. Toplumun gelişiminde ve kalkınma sürecinde basın çalışanlarının desteği son derece önemlidir. " dedi.



Güçlü basın güçlü demokrasinin tesisini sağlar



Konuşmasının başında Demokratik ülkelerin vazgeçilmezlerinden birinin de bağımsız basın olduğunu dile getiren Rektör Kalan, ALKÜ'nün kapılarının herkese açık olduğunu belirterek Alanya basını ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahvaltı programının aslen 10 Ocak günü planlandığını ancak çeşitli sebeplerle bugün gerçekleştiğini ifade eden Rektör Kalan konuşmasının devamında; "Güçlü gazeteci ve güçlü basın, güçlü demokrasinin de tesisini sağlamaktadır. Toplumun gelişiminde ve kalkınma sürecinde basın çalışanlarının desteği son derece önemlidir. Basınımızın günümüzde internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş olması tek yönlü bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşması bilgi akış hızını ve etkisini de daha da arttırmıştır. Basınımız bu yönüyle ülkemizin ve Alanya'mızın ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olan en önemli kurumlardandır ve bu kurumun temsilcileri olan değerli basın mensuplarıdır" diye konuştu.



ALKÜ'ye her alanda desteklerini esirgemeyen Alanya basınına bu doğrultuda teşekkürlerini de ileten Rektör Kalan, "Siz değerli basın mensuplarıyla bu güne kadar farklı yerlerde tanışma ve konuşma fırsatım oldu. Bizleri kırmayıp davetimize katılım gösterdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir teşekkürde göreve başladığımız günden bu yana Üniversitemize verdiğiniz destekten dolayıdır. Üniversitemizin haberlerine her daim yer veren ve bizlerin gözü, kulağı olan değerli basın mensuplarımıza minnettarız. Çalışma koşullarınız her ne kadar zor olsa da büyük özveri göstererek çalıştığınız görevinizde sizlere başarılar diliyorum" dedi.



Soruları cevaplandırdı



Ardından ALKÜ hakkında mevcut yapı ve gidişat ile ilgili kısa bilgiler veren Rektör Kalan programın sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ulaşım ve öğrencilerin yemekhane konusunda yönelttikleri soruya, geçen kısa sürede önemli çözümler getirildiğini ifade eden Rektör Kalan, "Göreve geldiğimizde ekibim ile birlikte yemekhanemizde öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Öğrencilerin sorunlarına ve beklentilerine kulak verdik. En yoğun talepleri yemek sırası konusunda oldu. Bu konuda yaptığımız çalışma ile öğrencilerin yemek yedikleri alanı genişlettik, ilave masa ve sandalyeler ile birlikte yemek servis eden kişi sayısını arttırarak yaşanan yoğunluğu asgari düzeye çektik. Ulaşım konusuna gelince bu konudaki çalışmalarımız yine ilk günden bu yana otobüs seferlerinin ve sayısının arttırılması konusunda gerekli yerler ile görüşerek ortak bir çalışma yürütmek oldu. Geçen günlerde sizin de bildiğiniz gibi Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Sayın Acun Ilıcalı'nın öncülüğünde fiyatta bir indirim sağlanarak öğrencilerimizin talepleri gerçekleştirilmiş oldu." dedi.



Yine açılacak fakülteler konusuna yönelik sorulan soruyu da cevaplayan Rektör Kalan, büyümenin fiziki alt yapı ve yapılacak binalar ile eşdeğer gerçekleşmesinin önemine değindi. Alanya basını hakkında düşüncelerinin ne olduğuna dair yöneltilen soruya ise Rektör Kalan; "Alanya'da faaliyet gösteren basın kuruluşlarını ve gazeteci arkadaşlarımızı yakından takip ediyorum ve çok da başarılı buluyorum. Alanya'mızın ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle topluma hizmet eden güçlü ve aktif bir medyanın Alanya'da bulunmasını şans olarak görüyorum." diye konuştu.



Kahvaltının ardından misafirleri ile yakından ilgilenen Rektör Kalan, Alanya basınına destekleri için teşekkür etti.



ALKÜ Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa ev sahibi Rektör Kalan'ın yanı sıra Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun, ALKÜ Genel Sekreteri Emre Çalışkan ile çok sayıda gazeteci katıldı. - ANTALYA