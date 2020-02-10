Rektör Prof. Dr. Kar, basın mensupları ile bir araya geldi - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, basın mensupları ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kar, bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış yenilikçi bir üniversite olmak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyledi.



Üniversitelerinde 55 ülkeden 705 uluslararası öğrenciyi misafir ettiğini dile getiren Kar, toplamda ise 25 bin 505 öğrenci ile eğitim-öğretime devam ettiklerini kaydetti.

Kar, tamamlanan projeler ve yatırımlar hakkında da bilgiler aktararak, şunları kaydetti:



"Tüm akademik personele e-imza temini ve manuel formların dijital entegrasyonu çalışmalarımız var. Akademik/Kulüp Etkinlik Düzenleme Otomasyonu, Uluslararası Öğrenci Değişim Programı Otomasyonu ve Akademik Performans ve Değerlendirme Sistemi Otomasyonu çalışmalarımız da yakında tamamlanacak. Üniversitemizin fiziki şartlarının iyileştirilmesi, yaz okulunun açılması, engelsiz kampüs çalışmalarımız, uluslararası eğitim imkanının sağlanması, otomasyon sisteminin güncellenmesi ve Kampüs Çarşı Sinema Salonumuzu hizmete almak gibi öğrenci yanlısı çalışmalarımız da devam ediyor. Doğa ile iç içe kampüs parolası ile merkez kampüsümüzün ve bağlı kampüslerin yeşillendirilmesi konusunda önemli çalışmalar yaptık."