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Rektör Prof. Dr. Karabulut'un üçüncü kitabı yayınlandı

53 dakika önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un üçüncü kitabı "Doğadan hayat var" yayınlandı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut'un üçüncü kitabı yayınlandı, System.String[]

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un üçüncü kitabı "Doğadan hayat var" yayınlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Karabulut'un, "Yaşamdan Sağlık İksirleri" ve "Yaşamın Biyokimyasal Sırları" adlı yayınlanmış iki kitabının ardından "Doğada Hayat Var" adlı üçüncü kitabı da yayınlandı.

Biyokimya alanında yaptığı önemli çalışmalara dikkati çeken Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, kitabında insana "doğayla bütünlük içinde bir varlık" olarak bakıp zihinlerdeki karmaşayı yatıştıracak bilgiler veriyor.

Kitap, terminolojik zorluklara boğulmadan, kolay ve anlaşılır bir dille insan vücudunun işleyişini ve doğayla uyumlu yapısını anlatıyor. Adeta makrokozmosun bir minyatürü (mikrokozmos) olan insanın doğayla ve doğal olanla irtibatını muhafaza ettikçe sağlığını da korumak yolunda önemli bir adım atmış olacağını gösteriyor.

Kitap, beslenmenin ve sağlığın kısa tarihinden, tarihin gördüğü en büyük katil kansere, yaşam kaynağı vitaminlerden insan vücudunun koruma kalkanı minerallere, hormonlardan yağlara, proteinlere, metabolizmamız için en faydalı yiyeceklere uzanan bir hatta sağlıklı bir yaşamın ipuçlarını veriyor.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, üçüncü kitabının imza ve tanıtım gününü Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde 2 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da Ankara'da Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başlayacak olan 5. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kongresi'nde gerçekleştirecek.

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:16 Kaynak: AA
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