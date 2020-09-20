Rektör Prof. Dr. Karakaya: "Uzaktan eğitimin ölçme yöntemi ve güvenliğini geliştirmeliyiz" - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, uzaktan eğitimin ölçme yöntemi ve güvenliğinin geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğinin (UNİKOP) 2020 Dönem Başkanlığını üstlenen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) UNİKOP Üst Kurul Üyeleri Değerlendirme toplantısı yapıldı.

KAEÜ Senato Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Rektör Karakaya, salgın sürecinde önemi daha iyi anlaşılan uzaktan eğitimde en belirsiz tarafın ölçmenin güvenliği olduğunu aktardı.

Dünyada da henüz bu konuya tam olarak çözüm bulunamadığını hatırlatan Karakaya, "Uzaktan eğitimin ölçme yöntemi ve güvenliğini geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle üniversiteye yeni başlayan ve fiziksel olarak üniversitede bulunamayan öğrencilere yönelik çalışmaları olduğunu ve onlara karşı özel bir gayret sarf ettiklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Oryantasyon eğitimlerini de uzaktan yapıp sanal turlarla öğrencilere üniversitemizi gezdireceğiz. Öğrencilere bir yandan üniversitemizi tanıtırken bir yandan da psikolojik olarak onların derslere ve üniversite ortamına hazırlanmalarına yönelik çalışmamız olacak. Öğrencilere daha iyi materyallerle ve donanımlarla daha nitelikli bir ortam sağlayarak uzaktan eğitim vermeyi amaçlıyoruz."

Toplantıya, Aksaray, Bozok, Karamanoğlu Mehmetbey, Kapadokya, Nevşehir Hacıbektaş Veli, Niğde Ömer Halisdemir, Selçuk, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörleri, temsilciler ile KOP Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur katıldı.