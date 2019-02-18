Rektör Prof. Dr. Kul'dan Sesob'a Ziyaret
1 saat önce
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal'ı ziyaret etti.
Sivas
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul
, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal
'ı ziyaret etti.
SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kul, ziyarette Köksal ile görüş alışverişinde bulundu.
Kul, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin teknik üniversite olması nedeniyle önemli olduğunu aktararak, "Üniversitenin eğitime başlaması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kurum ve kuruluş temsilcilerini de ziyaret ederek tecrübelerinden faydalanıyoruz ve görüşlerini alıyoruz." ifadesini kullandı.
Köksal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Cumhuriyet Üniversitemizden sonra Bilim ve Teknoloji Üniversitemiz de Sivas'ta hizmet vermeye başlayacak. Üniversitelerimiz Sivasımızın gelişmesine ve tanıtımına önemli katkılar sağlamaktadır. Buralarda eğitim gören öğrencilerimiz üniversite hayatı boyunca gerek harcamaları gerekse de tanıtımlarıyla bacasız bir fabrika gibidir. İkinci üniversitemizin de en kısa sürede eğitime başlaması için gerekli desteği vermeye hazırız." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:06 Kaynak: AA
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