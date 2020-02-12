Rektör Prof. Dr. Kuş, İdlib gazisiyle buluştu - Son Dakika

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Rektör Prof. Dr. Kuş, İdlib gazisiyle buluştu
6 saat önce
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, geçtiğimiz hafta Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve tedavisine Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek olan İvrindili Uzman Çavuş Gökhan Korkmaz'la bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, geçtiğimiz hafta Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve tedavisine Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek olan İvrindili Uzman Çavuş Gökhan Korkmaz'la bir araya geldi.
Gazi Gökhan Korkmaz'la Rektörlük makamında görüşen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, vatan için gözünü kırpmadan büyük fedakarlıklarla görev yapan kahraman vatan evlatlarıyla gurur duyduklarını ifade ederken, Türk milletinin şehitlerimiz ve gazilerimiz için her zaman büyük minnet duyduğunu belirtti. Gazi Gökhan Korkmaz da kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ve Üniversite Hastanesi yetkililerine teşekkür etti. - BALIKESİR
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