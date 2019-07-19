Son Dakika Haberleri: Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'dan 65. yıl mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'dan 65. yıl mesajı

9 dakika önce

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir'in il oluşunun 65. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'dan 65. yıl mesajı, System.String[]
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir'in il oluşunun 65. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Bağlı, "Üniversitelerin başlıca görevi olan eğitim-öğretiminin yanı sıra, bulundukların şehrin, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişip büyümesine destek olmak ve katkı sağlamaktır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) olarak bizler de, şehrimizin sahip olduğu turizmle birlikte tarım ve sanayileşme alanlarında verimliliğini arttırmaya büyük önem vererek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu duygular ile tarihte kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, sahip olduğu binlerce yıllık tarihi ve kültürel değerleri ile köklü bir Anadolu şehri olan ve 20 Temmuz 1954 yılında il olan Nevşehir'in İl oluşunun 65. yıldönümünü kutlar, saygıdeğer tüm halkımızı saygı ve sevgiyle selamlarım" dedi. - NEVŞEHİR
Mazhar Bağlı, Nevşehir, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



82 yaşındaki sapık, kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi Anayasa Mahkemesi, Atilla Taş hakkında kararını verdi Son Dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:11:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'dan 65. yıl mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]