Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan Yeni Yıl Mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Çomaklı mesajında şu ifadelere yerdi: "Geride bıraktığımız akademik yılda çalışmalarımızı geleceğin teminatı olan gençleri yetiştirecek projeler ve Türkiyemizin sorunlarını bilen ve bu sorunların çözümüne destek olacak bir akademiyi inşa etmek üzerine yoğunlaştırdık.



2018 yılı, başladığımız projelerimizin meyvelerini aldığımız bir yıl oldu. Özellikle üniversitemizin bir dünya üniversitesi olması hedefine yönelik çalışmalara, Ar-Ge ve teknoloji çalışmalarına hızla devam ettik. 2018 yılında temel hedefimiz ve önceliğimiz, Üniversitemizin yükselen profilini daha da yukarılara çekmek oldu.



Medeniyet yarışından hiç kopmadan bugünlere, büyük atılımlarla gelen Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu kurumsal kültür, akademik birikim ve bilimin ışığında yetiştireceği nesillerle 2019'da da ilimizi, bölgemizi ve ülkemizi geleceğe, çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne taşımaya devam edecektir.



Saygıdeğer akademisyenlerimiz, kıymetli çalışanlarımız ve sevgili öğrenciler, Ülkemizde olduğu kadar uluslararası alanda da birçok başarıya imza atan, üniversitemizi akademik ve bilimsel alanda daha da yukarılara taşıyan, birlikte görev yaptığım tüm arkadaşlarıma, tüm öğretim üyelerimize, çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.



2019'un tüm dünyada barış ve kardeşlik duygularının ön planda olacağı, hoşgörü kültürünün benimseneceği, İslam aleminin daha huzurlu olacağı bir dönemin de başlangıcı olmasını temenni ediyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, kıymetli hemşehrilerimizin, özel bir topluluğun saygın üyeleri olan Atatürk Üniversitesi Ailesi'nin yeni yılını tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan huzur ve esenlik içinde geçecek bir sene ve muvaffakiyetler diliyorum." - ERZURUM

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