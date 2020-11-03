Rektör Prof. Dr. Özkan: "Organ bağışını bir şekilde anlatamadık" - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, organ naklinin bir insana verilecek en kıymetli hediye olduğunu ancak bunun öneminin hala anlatılamadığını dile getirdi.

Rektör Özkan, Organ Bağışı Haftası kapsamında Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Şahan ile kalp, karaciğer, yüz ve doku nakli yapılan bazı dernek üyelerini kabul etti.

Konuklarıyla bir süre sohbet eden Özkan, organ ve doku bağışı için kıymetli bir hafta olduğunu, kendisinin de kompozit doku nakli yaptığını anlattı.

İzmir'deki afetten çok etkilendiklerini belirterek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Özkan, "Kompozit doku nakli olarak dünyada ismimiz var. Organ naklimiz, Avrupa'da çok biliniyor. En büyük vesilesi, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu. Saygıyla anıyorum, yaptığı hizmetler öldükten sonra bile bir sürü insana hayat kazandırıyor, dua alıyor." diye konuştu.

Dernek Başkanı Mehmet Şahan'ın da Karpuzoğlu'nun ilk nakil yaptığı hastalardan olduğunu ifade eden Özkan, her bağışın insanların hayatını kurtardığını vurguladı.

"Organ nakli bir insana vereceğiniz en kıymetli hediye. İnsanların hayatta kalmasına vesile oluyorsunuz. Hala biz bunu bir şekilde anlatamadık." diyen Özkan, şunları kaydetti:

"Sanıyorum insanlar organlarını bağışlamadığı zaman hala yakınlarının yaşayacağını düşünüyorlar. Belki biz bunu anlatamadık. Hepimiz ölümle karşılaşacağız. Bunu bir kez daha düşünmek önemli, cana can katacaksınız vereceğiniz 'evet' ya da 'hayır' cevabıyla. Daha kıymetli bir hediye olamaz. Bu hafta, farkındalık anlamında verilecek mesaj önemli."

Online eğitim

Akdeniz Üniversitesinin online eğitiminin sorunsuz şekilde devam ettiğine değinen Özkan, üniversitenin geçen sene ciddi hazırlık yapmadan koronavirüsün çıktığını dile getirdi.

Geçen sene kaliteli bir sınav olmadığına dikkati çeken Özkan, şöyle konuştu:

"Bu sınav sistemi eğitimin en önemli kısmıdır. Sınav olmazsa öğrenci çalışmaz. Çocukları çalışmaya motive edecek tek kriter vardır, güvenli bir sınav. Bu programı Murat hocam üç sene önce yapmıştı. Bir önceki yönetim de bunu kullanmıştı. Bunu daha revizeye ederek, çok güvenli sınav sistemi haline getirdik. Çok ciddi aksaklıklar yok. Güvenli ve sorunsuz bir sistem. Murat hocayla ilgili bazı haberler çıktı, bunu parayla aldığımıza dair. Bu da kesinlikle yalan. Ücretsiz şekilde sundu, Murat hocaya teşekkür ediyorum verdiği emekler için."