Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: "(Bursa'da çöp evde bulunan çocuk) Genel durumu gayet iyi" - Son Dakika
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Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: "(Bursa'da çöp evde bulunan çocuk) Genel durumu gayet iyi"

25.07.2022 15:43
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: "(Bursa'da çöp evde bulunan çocuk) Genel durumu gayet iyi"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi binası ve tabelası Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın açıklamaları ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi binası ve tabelası

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın açıklamaları ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli odasında baygın bulunup, Antalya'da devlet korumasına alınan 9 yaşındaki Cem M.A,'nın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)

YORUMLAR
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1 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Prof. Dr. Özlenen Özkan çocuğun son durumunu açıkladı 1 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Prof. Dr. Özlenen Özkan çocuğun son durumunu açıkladı Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (4) Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (4)
Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Antalya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: '(Bursa'da çöp evde bulunan çocuk) Genel durumu gayet iyi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: "(Bursa'da çöp evde bulunan çocuk) Genel durumu gayet iyi" - Son Dakika
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