Akdeniz Üniversitesi Hastanesi binası ve tabelası
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın açıklamaları ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli odasında baygın bulunup, Antalya'da devlet korumasına alınan 9 yaşındaki Cem M.A,'nın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
Son Dakika › Güncel › Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: '(Bursa'da çöp evde bulunan çocuk) Genel durumu gayet iyi' - Son Dakika