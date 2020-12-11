Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın: Azeri çocukların Türkiye sevdası bizi duygulandırdı - Son Dakika

Ermenistan 'ın Azerbaycan 'da sivil halka saldırmasını kınamak ve Azerilere destek olmak için Gence Devlet Üniversitesi ile ortak senato toplantısı gerçekleştiren Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, 9 gün kaldıkları Azerbaycan ziyaretinden izlenimlerini anlattı. Yıkılan bölgelerdeki Azeri çocukların Türkiye sevdasının kendilerini çok duygulandırdığını söyleyen Prof. Dr. Yalçın, "Azerbaycan Türk bayraklarıyla dolu. Bizi çok samimi ve içten karşıladılar. Hala ziyaretin etkisindeyim, kardeş ülkeye elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın başkanlığındaki akademik heyet Azerbaycan'ın Gence kentine geçtiğimiz ay ziyarette bulunmuştu. Ziyarete ilişkin izlenimlerini paylaşan Prof. Dr. Yalçın, üniversitenin milli ve manevi konularda çok hassas olduğunu söyledi.

"SİVİL HALKA SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

Ermenistan'ın sivil halka saldırmasının kabul edilecek bir durum olmadığını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Uluslararası hukuka ters olarak işgal ettikleri Azerbaycan topraklarının Azerbaycan'a ait olduğunu Birleşmiş Milletler Konseyi, Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), İslam İşbirliği Teşkilatı olsun teyit etmişti. Sıcak teması sırasında Ermenistan sivil halka saldırınca biz üniversite olarak bunun kabul edilemeyecek bir durum olduğunu yayınladığımız bir senato bildirisiyle 17 Ekim'de kamuoyuna duyurduk" dedi.

Gence Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yusibov ile görüşerek ortak senato toplantısı teklif ettiklerini ve gerekli izinler alındıktan sonra her iki üniversiteden 4'er kişi ile rektörlerin başkanlığında Gence'de 16 Kasım'da ortak senatoyu topladıklarını aktaran Prof. Dr. Yalçın, "Diğer senatörler video konferans yöntemiyle toplantıda bulundu. Toplantı sonunda Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarını kınayan bildiriye imza attık" diye konuştu.

BİLDİRİNİN İÇERİĞİ

6 dilde yayımlanan, dünyanın önde gelen 500 üniversitesine ve birçok büyükelçiliğe, STK'ya gönderilen bildirinin içeriğini aktaran Prof. Dr. Yalçın, "Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan bir güç olarak uluslararası hukuku hiçe sayarak Azerbaycan topraklarını işgal altında tuttuğunu hatırlattık. Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'ı ödün vermeye zorlamak amacıyla bilinçli olarak sivilleri hedef alan Ermenistan'ın kışkırtma amaçlı saldırılar gerçekleştirildiği ve binlerce masum sivil vatandaşın ölümüne yol açtığını ifade ettik" dedi.

25 ŞEHİT YAKININA EĞİTİM BURSU

Gence Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusibov ile Ermenistan'ın saldırılarında isabet alan bölgelerdeki enkaz alanlarına giderek inceleme yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Yalçın, "Yıkımı yakından gördük. Saldırılardan etkilenen siviller ve şehit olan askerlerin yakınlarından oluşan 20 öğrenciye eğitim bursu vermek istedik. Gence Valisi de illeri özelinde 5 kişilik bir burs talep etti, onu da olumlu karşıladık" ifadelerini kullandı.

AKADEMİSYENLER AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLERE DERS VERECEK

Ziyaretten Azerbaycan halkının çok memnun kaldığını belirten Prof. Dr. Yalçın, ülkedeki 7 üniversiteyle iş birliği anlaşması da imzaladıklarını anlattı. Prof. Dr. Yalçın, "Geliştireceğimiz projeleri konuştuk, birçok üniversitede eğitimler uzaktan eğitimle devam ediyor bizdeki öğretim görevlileri tarafından oradaki öğrencilere ders verilmesi istendi. Bunları kararlaştırdık, çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN MEZUN OLAN AZERİ ÖĞRENCİLER DERNEKLEŞİYOR

Türkiye'den mezun olan Azeri öğrencilerin şu anda ülkelerinde dernek kurduklarını aktaran Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Dernek faaliyetini yürüten hocamız 100 bin Azeri Türkünün Türkiye'den mezun olduğunu söyledi. Kardeşlik bağımız ve ülkemizin temsili açısından bu çok önemlidir. Bu derneğe de elimizden gelen yardımı yapacağız" ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN TÜRK BAYRAKLARIYLA DOLU"

Ziyaretten çok etkilendiklerini aktaran Prof. Dr. Yalçın, "Bazen ağlamaklı olduk, çünkü onlar ağladı. Hiç kimsenin gelmeye cesaret edemediği savaş ortamına gittiğimizi söylediler. Özellikle milletvekillerinden gözleri dolan, ağlayanlar oldu. Azerbaycan'da her yer Türk bayraklarıyla doluydu. Her Azerbaycan bayrağının yanında mutlaka Türk bayrağı da gördük" dedi.

"AZERBAYCAN'IN MİLLİ GÜNLERİ ÜNİVERSİTEMİZDE KUTLANACAK"

Yıkılan bölgeleri gezerken küçük yaştaki çocukların Türkiye sevdasının kendilerini duygulandırdığını vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, "Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını söylediler. Bizi çok içten ve samimi karşıladılar. Azerbaycan'ın bu zafere ihtiyacı olduğunu dile getirdiler. Türkiye'nin desteğiyle bu zaferi kazandıklarını ifade ettiler. Özgüvenleri inanılmaz yüksek. Ziyaretin etkisinden hala çıkamadım. Üniversitemizde Kafkas Araştırmaları Merkezi'ni kurup Azerbaycan Kürsüsü'nü açacağız. Bu konuda da her türlü desteği vereceklerini belirttiler. Ayrıca üniversitemizde Azerbaycan'ın milli günleri ve etkinlikleri yapılacak" diye konuştu.

- İstanbul