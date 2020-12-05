Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in 5 Aralık mesajı - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 5 Aralık mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilimizi ilk ziyaretleri olan 5 Aralık 1920 tarihinin 100'üncü yıldönümündeyiz" dedi.

Rektör Beydemir, yayımladığı mesajında, "Kuruluş ve kurtuluşun kenti olan Bilecik, dün olduğu gibi bugün de hürriyet ve tam bağımsızlık sembolü olmaya devam etmektedir. Eğitimden kültüre, sanayiden sosyal yaşama kadar her alanda gelişen ilimizin bir marka değeri olmaktan dolayı gururluyuz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak bizler milli şuura sahip, vatan ve millet sevgisini içselleştirmiş, bugünümüze güven, yarınımıza umut veren genç nesiller yetiştirme gayretimizde tarihi sorumluluğumuzun idrakindeyiz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakların bizlere vatan olmasını sağlayan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK