Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin'den Eskişehir'de 'Yol Onun' konferansı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin'den Eskişehir'de 'Yol Onun' konferansı - Son Dakika

Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin'den Eskişehir'de 'Yol Onun' konferansı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı eski müsteşarlarından Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin, Cihannüma Derneği'nin davetlisi olarak geldiği Eskişehir'de 'Yol Onun' isimli bir konferans verdi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin'den Eskişehir'de 'Yol Onun' konferansı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı eski müsteşarlarından Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin, Cihannüma Derneği'nin davetlisi olarak geldiği Eskişehir'de 'Yol Onun' isimli bir konferans verdi.


Hacı Süleyman Çakır Kız Lisesi'nde gerçekleştirilen konferans, Hacı Havva Camii müezzinlerinden Murat Oykun'un okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Cihannüman Derneğinin kuruluş amaçlarının ve hedeflerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından kürsüye gelen Prof. Dr. Yusuf Tekin, 2010 yılında Cihannüma'yı kurarken 15 Temmuzu öngördüklerini ve bir takım hazırlıklar olduğunu fark ettiklerini ifade etti. Şimdide en büyük tehlikenin Müslümanları ocu, bucu, şucu diye farklı gruplara ayırarak birebirine düşürmek olduğunu anlatan Tekin, "Bizler bu yola çıkarken yok olmayı göze alarak büyük bir mücadele içine gireceğimizi yola çıktık. Gezi olayları ile başlayan zor süreç 17-25 Aralıkla ve darbele devam etti. Ben Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı iken 2013 yılında dershaneler konusunda yaptığım çalışmasının Zaman Gazetesi'nin eline geçip manşet olmasından sonra bakanlıkta beni gören kişiler yollarını değiştirdi" dedi.


Rektör Tekin, konu ile ilgili Başbakan Yardımcısının isteği üzerine Erkem Dumanlı ile yaptığı bir telefon görüşmesine de değinerek "Ekrem Dumanlı 'Hükümetle cemaat şuandan itibaren bir savaşa giriyor. AK Partililerle ilgili bu savaşta elimizde ne varsa kullanacağız. Sizi özel hayatlarınızla ilgili kasetlerle değil birbiriniz aleyhindeki sözlerinizle yıkacağız, yani fitneyle yıkacağız' demeye getirmişti. Şuanda bizim için en büyük tehlike aramızdaki fitnelerdir, bunlara dikkat etmemiz lazım. Bakara suresinde yüce Allah müminleri fasıklarla ve münafıklarla ilgili uyarıyor. Müminler için en büyük tehlikenin münafıklık ve fasıklık olduğunu, bu tip insanlara çok dikkat etmemiz gerektiğini emrediyor" dedi.


Konferansa; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş, Hacı Bayramı Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Kemal Şamlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Cihannüma Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Atıcı, Eskişehir'deki bazı kurum ve kuruluşların müdürleri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.


Düzenlenen program Cihannüma Dernek tarafından verilen hediye ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Yusuf Tekin, Eskişehir, Rektör, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:06 Kaynak: İHA
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