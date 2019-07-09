Son Dakika Haberleri: Rektör Prof. Dr. Zeybek'ten Rektör Levent'e ziyaret
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Rektör Prof. Dr. Zeybek'ten Rektör Levent'e ziyaret

30 dakika önce

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Zeybek'ten Rektör Levent'e ziyaret, System.String[]
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

Erzincan'a gelen Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i de makamında ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Levent, Prof. Dr. Zeybek ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Levent, Rektör Prof. Dr. Zeybek'e hediye takdiminde bulundu. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
Gümüşhane Üniversitesi, Erzincan, Rektör, Güncel
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