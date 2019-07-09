Rektör Prof. Dr. Zeybek'ten Rektör Levent'e ziyaret
30 dakika önce
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.
Gümüşhane Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti. Erzincan
'a gelen Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i de makamında ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Levent, Prof. Dr. Zeybek ile bir süre sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Levent, Rektör Prof. Dr. Zeybek'e hediye takdiminde bulundu. - ERZİNCAN
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