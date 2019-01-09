Son Dakika Haberleri: Rektör Prof. Sabuncuoğlu'ndan Lise Öğrencilerine Kariyer Semineri

Rektör Prof. Sabuncuoğlu'ndan Lise Öğrencilerine Kariyer Semineri

1 saat önce

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Özel Bilfen Kayseri Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek onlara "Kariyer" konulu seminer verdi.

Rektör Prof. Sabuncuoğlu'ndan Lise Öğrencilerine Kariyer Semineri, System.String[]
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Özel Bilfen Kayseri Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek onlara "Kariyer" konulu seminer verdi.

Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, okullardan gelen davetler üzerine lise öğrencileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Özel Bilfen Kayseri Lisesinin daveti üzerine, düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğine konuşmacı olarak katılan Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu "Dünya Hızla Değişiyor Peki, Siz?" konulu sunum yaptı.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu sunumunda öğrencilere, öğretmenlere ve velilere dünyanın hızla değişmekte olduğunu, bu değişimle birlikte teknolojinin de hızla ilerlediğinin ve değişimin eğitim ve iş dünyasını da yansıdığını anlattı.

Dünyadaki en değerli 20 şirketin 14'ünün teknoloji şirketi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sabuncuoğlu, dünyanın artık dijitalleşmekte olduğunu özellikle de Tayvan ve Singapur gibi Doğu Asya ülkelerinin, yüksek teknoloji üretiminde yükselişte olduğunu vurguladı.

Teknolojinin, akıllı sistemlerin hayatın her alanında olduğunu belirten Sabuncuoğlu, tıp ve sağlık alanlarında da bunun yansımalarına dikkati çekti.

Abdullah Gül Üniversitesi'nden örnekler veren Sabuncuoğlu, AGÜ Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerindeki öğretim üyelerinin tıp ve sağlık alanında yapmakta oldukları çalışmaları anlattı.

Yapılan araştırmalara ve tahminlere göre, akıllı sistemlerin sonucu olarak gelecekte birçok mesleğin robotlaşacağını dile getiren Sabuncuoğlu öğrencilere, kendilerini değişen dünyaya ayak uydurmalarını kariyerlerine buna göre yön vermelerini önerdi.

Dünyadaki bu değişimin eğitime de yansıdığını ve eğitimde de dönüşüm olduğunu belirten Sabuncuoğlu, eğitimin artık yer ve zamandan bağımsız olacağını, sadece okulda ve sınıfta değil her yerde eğitim olacağını, eğitimde artık duvarların kalkacağını ve hatta kalktığını kaydetti.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Sabuncuoğlu'na günün anısına teşekkür plaketi verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:14 Kaynak: İHA

Abdullah Gül Üniversitesi, Rektör, Kayseri, Güncel
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