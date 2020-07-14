Rektör Sade: "15 Temmuz hainlere karşı unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir" - Son Dakika

Rektör Sade: "15 Temmuz hainlere karşı unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir"

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 15 Temmuz destanının hainlere karşı unutulmayacak, unutturulmayacak bir zafer olduğunu söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 15 Temmuz destanının hainlere karşı unutulmayacak, unutturulmayacak bir zafer olduğunu söyledi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Rektör Sade, Dünyada bağımsızlığına en düşkün, milli ve manevi duyguları en derin şekilde yaşayan milletlerin başında şüphesiz bizim milletimiz gelmektedir. Şanlı milletimiz; 1071'de Anadolu'nun Türk yurdu olmasında, 1453'de İstanbul'un Fethinde, 30 Ağustos'ta düşmanın denize dökülmesinde ve eşi benzeri görülmemiş daha nice savaş ve olaylar karşısında ortaya koyduğu iradeyle, bu toprakların ilelebet Türk yurdu olacağını tüm cihana ilan etmiştir. Ülkemiz, tarihi boyunca çoğunlukla dış mihrakların yönlendirilmesi ile yerli iş birlikçilerin ihanetine birçok kez sahne olmuştur. Her darbe veya kalkışma; ülkeyi durdurma ve yavaşlatma amacı güdenlerin ellerindeki hain bir araç olmuş ancak aziz milletimiz her defasında tarihinden aldığı güçle ayağa kalkmasını ve küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir. 15 Temmuz ise tüm bu yaşananlardan farklı olarak; aklı doğrudan dış güçler tarafından kontrol edilen ve yönetilen, inanç değerlerimizi istismar eden FETÖ'nün hain darbe girişimi olarak tarihteki yerini almıştır. İlk defa milletimizin üzerine silahlar doğrultulmuş, milletin sesi olan meclis bombalanarak susturulmaya çalışılmış, 251 insanımız şehit edilmiş, 2 bin 196 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Tarihte benzeri görülmemiş bu ihanet, milletimizin feraseti, iman gücü ve vatan aşkı sayesinde bastırılmıştır. Kahraman halkımız, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde de aynı inanç ve imanla canını hiçe sayarak, vatanını korumuş ve hiçbir kuvvet karşısında diz çökmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya duyurmuştur. 15 Temmuz destanı; tanklara, mermilere, bombalara karşı tek yürek olan milletimizin gösterdiği direnişle, hainlere karşı kazanılan unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir. Ömer Halisdemir, Erol Olçok, Demet Sezen, Halil Kantarcı ve diğer şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Kadını erkeği, yaşlısı çocuğuyla, o gece 'geceye yenilmeyerek' eşi benzeri görülmemiş bir direniş ile tarih yazan milletimiz, övgülerin en yücesine layıktır. Hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde bu tarihi olayı unutturmamak ve milletimiz için destanlaşan 15 Temmuz ruhunu canlı tutarak gelecek nesillere taşımak, vatan, millet, bayrak ve devlet sevdası taşıyan gençler yetiştirmek hepimizin görevidir. Bu vesileyle, bayrağımıza kanlarıyla rengini veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, 15 Temmuz'da destan yazan tüm kahramanlarımıza ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Rektör, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Sade: '15 Temmuz hainlere karşı unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir' - Son Dakika
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