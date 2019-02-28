Rektör Şahin, Anaokulu Öğrencileriyle Lale Soğanı Ekti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "Minik Üreticiler" projesi kapsamında anaokulu öğrencileriyle lale soğanı ekip ve kıvırcık hasadı yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "Minik Üreticiler" projesi kapsamında anaokulu öğrencileriyle lale soğanı ekip ve kıvırcık hasadı yaptı.



"Minik Üreticiler" projesi kapsamında üniversite yerleşkesinde bulunan seralarda, rektör Şahin, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek uygulama yaptı.



Şahin, minik öğrencilerle lale soğanı dikimi ve kıvırcık hasadı yaparak onların sevinçlerine ortak oldu.



Rektör Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikim ve hasat faaliyetlerinin çocukların özellikle doğa sevgisi ve çevre bilinci edinmelerinde önemli bir adım olduğunu söyledi.



Şahin, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ve bu kapsamda etkinliğin öğrencilerin doğa sevgisi ve çevre bilinci edinmelerinde önemli bir adım olacağını ifade ederek, "Betonlaşmanın arttığı çağımızda özellikle doğa bilinci çok önemli. Bu bağlamda sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında burada bitkilerin ekimi ve hasadının yapımıyla ilgili öğrencilerle etkinliğimizi yaptık. Anaokulu öğrencilerimiz soğan ekip, marul hasadı yaptı. Bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Doğaya karşı sorumluluklarımızın artmasını umut ediyoruz." dedi.



Rektör Şahin, öğrencilere çeşitli hediyeler ve katılım sertifikası verdi.

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