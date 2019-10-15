Son Dakika Haberleri: Rektör Şahin: "Değerler, bireylerin kimliğinin şekillenmesinde önemli"
Son Dakika Güncel Rektör Şahin: 'Değerler, bireylerin kimliğinin şekillenmesinde önemli'

Rektör Şahin: "Değerler, bireylerin kimliğinin şekillenmesinde önemli"

1 saat önce

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, milli ve manevi değerlerin bireylerin kimliğinin şekillenmesinde önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Rektör Şahin:

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, milli ve manevi değerlerin bireylerin kimliğinin şekillenmesinde önemli bir rolü olduğunu söyledi.


Adana Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Veyis Şahin, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'i ziyaret etti ve yeni rektörlük döneminde başarılar diledi.


ASÜ'de öğrencilerin, kendi değerlerini iyi bilen ve özümsemiş bireyler olması adına çeşitli faaliyetlerin yapıldığını kaydeden Rektör Şahin, "Bir yandan bilimsel gelişmelere ve teknolojiye hakim, diğer yandan kendi değerlerini dayanak noktası olarak belirleyen bireyler yetiştirmek bizim önemli görevlerimiz arasında. Tüm etkinliklerin merkezinde öğrencilerimiz var ve biz, bunu önemsiyoruz" dedi.


Dernek Başkanı Veyis Şahin de, ASÜ Rektörü'ne yeni dönemde başarılar dileyerek, faaliyetler hakkında bilgiler aktardı. - AKSARAY

Aksaray Üniversitesi, Yusuf Şahin, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman Bild gazetesi A Milli Takım'ın asker selamına Nazi benzetmesi yaptı
Arabistan bandosu Rus milli marşını çalamadı Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalyanlara tepki: Hiçbir zaman yıkılmaz, ayakta dururuz Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:55:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Şahin: "Değerler, bireylerin kimliğinin şekillenmesinde önemli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]