Rektör Şahin'den, Aa Tekirdağ Bürosuna Ziyaret
18 dakika önce
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Tekirdağ Bürosunu ziyaret etti.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansı
(AA) Tekirdağ Bürosunu ziyaret etti.
Ziyarette Anadolu Ajansı (AA) Tekirdağ muhabirleri Ömer Ural ve Mesut Karaduman'dan bilgi alan Şahin, üniversite çalışmaları hakkında da bilgi aldı.
Şehirle bütünleştirmek için çalıştıklarını belirten Rektör Şahin, NKÜ araştırma hastanesinde de vatandaşlara daha güzel bir hizmet sunacaklarını, hedeflerinin NKÜ'yü marka haline getirmek olduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:01 Kaynak: AA
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