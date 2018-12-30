Rektör Şahin'den Yeni Yıl Mesajı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında, hayatta her zaman hayata umutla bakmanın önemine dikkati çekerek, sürekli yeni şeyler öğrenme bilincinde olunması gerektiğini belirtti.
Bir toplum birlik olduğu sürece tüm olumsuzlukların aşılabileceğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:
"Hayatta karşılaşılan zorluklar her zaman birer tecrübe olmuştur ve geleceğe daima umutla bakmak gerekir. 2018'i de acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. Millet olarak bizlere çok şey kattığına inanıyorum. Bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak, her yıl olduğu gibi, 2018 yılında da eğitime verdiğimiz değer gibi üniversite-şehir ve üniversite-sanayi birlikteliklerine de verdiğimiz değer herkesin malumudur. Bu yönde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle gurur duyuyoruz ve katkıda bulunan herkese teşekkürü borç biliriz.
Başta, bu uğurda özveriyle çalışan personelimiz ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, tüm milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarken yeni yılın gönül coğrafyamıza huzur ve barış getirmesini, insanlığa güzel ahlakı yaşatarak kalplerde mutluluğu daim kılmasını dilerim."