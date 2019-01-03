Rektör Şahin'e Ziyaret
2 saat önce
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TGOÜ) Rektörü Prof. Dr Bünyamin Şahin'i ziyaret etti.
Amasya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay
, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
(TGOÜ) Rektörü Prof. Dr Bünyamin Şahin
'i ziyaret etti.
Ziyarette Şahin ve Orbay, bir süre sohbet etti. Orbay, bir süre önce görevine başlayan Şahin'i tebrik etti.
Şahin de Orbay'a ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Ziyarette Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kara
, Amasya Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Özyurt, TGOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe
ile Genel Sekreter Fatih
Alhan da hazır bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:31 Kaynak: AA
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