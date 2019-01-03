Son Dakika Haberleri: Rektör Şahin'e Ziyaret

Rektör Şahin'e Ziyaret

2 saat önce

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TGOÜ) Rektörü Prof. Dr Bünyamin Şahin'i ziyaret etti.

Rektör Şahin'e Ziyaret, System.String[]
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TGOÜ) Rektörü Prof. Dr Bünyamin Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette Şahin ve Orbay, bir süre sohbet etti. Orbay, bir süre önce görevine başlayan Şahin'i tebrik etti.

Şahin de Orbay'a ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kara, Amasya Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Özyurt, TGOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe ile Genel Sekreter Fatih Alhan da hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Metin Orbay, Bünyamin Şahin, Rektör, Amasya Üniversitesi, Güncel
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