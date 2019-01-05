Son Dakika Haberleri: Rektör Şahin'e Ziyaretler

Rektör Şahin'e Ziyaretler

36 dakika önce

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

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Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Keskin'le karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


Keskin, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği'nin kuruluşu, amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verirken, Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'ni bünyesinde bulunduran Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışmaların başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin süt üretimine katkısından dolayı Şahin'e teşekkür etti.

-AK Parti'den ziyaret

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru ve Süleymanpaşa AK Parti Belediye Başkan aday adayları, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette aday adayları Cüneyt Yüksel, Efrahim Balım, Ali Rıza Eti, Soner Çizen, Sebahattin Ümet ve Ahmet Avcı üniversitenin faaliyetlerini takip ettiklerini ve gerçekleştirilen projeleri takdir ettiklerini belirtti.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Kuru da bölgesinde lider bir eğitim kurumu olarak NKÜ ile gurur duyduklarını ifade etti.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitemizi eğitim ve araştırmada öncü, şehir ile iç içe olan örnek bir eğitim kurumu noktasına getirmek için vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başladık. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin kentsel ve bölgesel anlamda kalkınmayı destekleyerek, sosyal ve kültürel değişime öncülük etmesi en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:12 Kaynak: AA

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