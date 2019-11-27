Rektör Şahin'e ziyaretler

KOSGEB Tekirdağ Güney Müdür Vekili Özkan Tatlı ve Kuzey Müdürü Özay Cebeci "Avrupa KOBİ Haftası" dolayısıyla Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette, girişimciliğin yaygınlaştırılması, KOBİ'lerin geliştirilmesi ve kurumlar arası işbirliği olanakları değerlendirildi.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite-sanayi işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker de yer aldı.



Tekirdağ Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (TGYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yazıcı ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Rektör Şahin'i ziyaret etti.

Şahin, üniversite ve öğrencileri geleceğe taşıyarak, şehre ve bölgeye fayda üreten bir kurum olmak istediklerini ifade etti.

Ziyarete NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Selçuk Eti de katıldı.