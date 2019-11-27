Son Dakika Haberleri: Rektör Şahin'e ziyaretler
Son Dakika Güncel Rektör Şahin'e ziyaretler - Son Dakika

Rektör Şahin'e ziyaretler

6 saat önce

KOSGEB Tekirdağ Güney Müdür Vekili Özkan Tatlı ve Kuzey Müdürü Özay Cebeci "Avrupa KOBİ Haftası" dolayısıyla Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektör Şahin'e ziyaretler, System.String[]

KOSGEB Tekirdağ Güney Müdür Vekili Özkan Tatlı ve Kuzey Müdürü Özay Cebeci "Avrupa KOBİ Haftası" dolayısıyla Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette, girişimciliğin yaygınlaştırılması, KOBİ'lerin geliştirilmesi ve kurumlar arası işbirliği olanakları değerlendirildi.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite-sanayi işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker de yer aldı.


Tekirdağ Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (TGYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yazıcı ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Rektör Şahin'i ziyaret etti.

Şahin, üniversite ve öğrencileri geleceğe taşıyarak, şehre ve bölgeye fayda üreten bir kurum olmak istediklerini ifade etti.

Ziyarete NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Selçuk Eti de katıldı.

Tekirdağ, Avrupa, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! 20 ölü, 150'den fazla yaralı var
Galatasaray'ın galibiyet hasreti 12 maça çıktı! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak Galatasaray'ın Avrupa'daki 100. galibiyeti yine gelmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:04:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Şahin'e ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]