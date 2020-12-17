Rektör Şahin: "Hazırladığımız kitap kurumsal bir hafıza oluşturarak, rehberlik edecektir" - Son Dakika

Rektör Şahin: "Hazırladığımız kitap kurumsal bir hafıza oluşturarak, rehberlik edecektir"

17.12.2020 17:43
Rektör Şahin:

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) tarafından hazırlanan "2015-2019 Yılları Gelişim Raporu" kitabı gelecek yıllar için kaynak oluşturacak.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) tarafından hazırlanan "2015-2019 Yılları Gelişim Raporu" kitabı gelecek yıllar için kaynak oluşturacak.

Benzeri raporların farklı birimler ve farklı konular özelinde belirli periyotlarda rutin olarak hazırlandığını, bu kitabın ise bütünsel bir belge mahiyetinde olduğunu söyleyen ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, temel amaçlarının düzenli bir arşiv oluşturulmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Her çalışmanın kendi içinde anlamlı ve değerli olduğunu ve ASÜ'nün bugün bulunduğu noktaya bir günde gelmediğini ifade eden Şahin, "Kurulduğu ilk günden itibaren ASÜ'nün gelişimine pek çok isim emek verdi. Hepsine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz de gerek ilk dönemimizde gerekse içinde bulunduğumuz ikinci dönemimizde güzel eserler oluşturmak adına çalıştık ve çalışıyoruz" dedi.

Yapılan çalışmaların fiziki ve akademik gelişime vurgu yapmasının ötesinde, kurumsal kültür oluşumuna da karşılık gelen yanlarının olduğuna dikkat çeken Prof. Şahin, "Hazırladığımız kitap kurumsal bir hafıza oluşturarak, gelecekte buralarda görev yapacak olanlara rehberlik edecektir. Devlet işlerinde devamlılık esastır ve gelecekte ASÜ'yü yönetecek ve burada çalışacak olanlar, bugün yaptıklarımızı daha da geliştireceklerdir. Hazırladığımız kitap, bugünle yarın arasında, ayakları yere basan bağlantılar kurma çabasının bir yansımasıdır. Çalışmanın şekillenmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Şahin, 2015'te teslim aldıkları standartları daha yukarılara taşıyarak, ASÜ'ye ve Aksaray'a aşık bir şekilde çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Hazırlanan ve kısa süre önce baskı aşamasından çıkan kitap, fiziki alan, personel, akademik birimler, kadrolar, kontenjanlar, iç ve dış paydaşlarla ilişkiler, mezunlar, idari çalışmalar gibi geniş bir alanda istatistiki veriler içeriyor. - AKSARAY

Rektör Şahin: Hazırladığımız kitap kurumsal bir hafıza oluşturarak, rehberlik edecektir

Aksaray Üniversitesi, Yusuf Şahin, Aksaray, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Şahin: 'Hazırladığımız kitap kurumsal bir hafıza oluşturarak, rehberlik edecektir' - Son Dakika


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