Rektör Şahin'in 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, günümüzde düşüncelerdeki engelin fiziksel engellerden çok daha kısıtlayıcı olduğunu belirtti.

Toplumsal hayatta özel bireylerin topluma dahil olma çabalarının takdire değer olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bir toplum kesimi olarak engellileri dışlamak ve ötekileştirmek akıl dışı olduğu kadar, vicdanları da sızlatmaktadır. 'Engelsiz Üniversite' ödüllü bir yükseköğretim kurumu olarak, bu noktada farkındalık yaratmanın çok önemli olduğu inancındayız. Bu düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum."