Son Dakika Haberleri: Rektör Şahin, öğrencilere aşure dağıttı
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Rektör Şahin, öğrencilere aşure dağıttı

1 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, muharrem ayı dolayısıyla öğrencilere aşure dağıttı.

Rektör Şahin, öğrencilere aşure dağıttı, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, muharrem ayı dolayısıyla öğrencilere aşure dağıttı.

NKÜ yerleşkesinde bulunan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Şahin, aşurenin bolluk ve bereketin simgesi olduğunu söyledi.

Şahin, muharrem ayının hayırlara vesile omasını diledi.

Rektör Şahin daha sonra kepçeyle doldurduğu aşure kaselerini öğrencilere ikram etti.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:20 Kaynak: AA
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