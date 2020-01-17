Rektör Şahin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Şahin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika

Rektör Şahin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

7 saat önce

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Rektör Şahin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu, System.String[]

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.


Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak Hemşirelik Yardımcılığı okuyan 11/B sınıfı öğrencilerine karnelerini dağıttı.


Karne töreni açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Bir dönemi başarıyla tamamladınız. İnsanoğlu eşref-i mahlukattır. Yeryüzündeki ve dünyadaki yaratılmış olan canlıların en şereflisidir. Allah'ın özenerek yarattığı bir canlıdır. Tabii sağlığın hiçbir zaman eyvallahı yoktur. Bir kağıda yazı yazarken hata yaparsınız kağıdı yırtar atarsınız, bir keresteden masa yaparken hata yaparsınız onu atar başkasını yaparsınız ya da başka malzemeden başlarsınız. Ama sağlık da böyle bir telafi yolu yoktur. O zaman sağlıkla ilgili vereceğiniz kararlardan, atacağınız adımlarda, uygulayacağınız tedavilerde tek atış hakkınız var. Bu nedenle çok iyi düşünmeniz, çok iyi karar vermeniz lazım. Bunu yapabilmeniz için de çok iyi eğitim almanız lazım. Dolayısıyla ben bunu bilmiyordum, bunda eksik yetiştim gibi savunma hakkınız yok. Alanınızla ilgili her şeyi bilmek zorundasınız. Müfredatımız neyi öğrenmenizi istemişse bunu eksiksiz olarak öğrenmeniz lazım. Ayrıca mesleğinizin yanında bir yabancı dil öğrenmeniz gerekir. Sağlık alanında okuyorsunuz mutlaka devam edin. Üniversitemizi tercih edin. Bizler, sizi öğrenciler olarak bekliyoruz. Hepinize teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim" ifadelerini kullandı.


Rektör Prof. Dr. Şahin tarafından, Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 9,10 ve 11. sınıfların, bölüm birincisi olan öğrencilerine hediye verildi. Ardından Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğrencilere karnelerini dağıttı. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.


Gerçekleştirilen karne törenine; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zafer Sonel, Müdür Yardımcıları Adnan Yücel, Ahmet Uyanık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:11 Kaynak: İHA
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