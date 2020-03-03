Rektör Şahin, Ömer Halisdemir Üniversitesinde 28 Şubat konulu konferans verdi - Son Dakika

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde düzenlenen "Demokrasi Mücadelesi ve 28 Şubat Darbesi" isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı.



Ömer Halisdemir Üniversitesinde faaliyet gösteren bazı öğrenci topluluklarının organize ettiği etkinlikte kürsüye gelen Rektör Şahin, Cumhuriyet tarihinde 10-15 yılda bir seri darbeler yapmanın 1960'ta başladığını, ancak bu tarihten önce de hareketlenmeler olduğunu belirtti. Darbe yapanların milleti sürekli kaynak gösterdiğini ifade eden ASÜ Rektörü, "Sanki darbecileri millet çağırmış; onlar da bunu yapmış gibi bir algı oluşturma çabası söz konusudur" dedi. Darbelerin, devletin sahip olduğu gücü ele geçirmek ve devletin sahip olduğu imkanları kendi emelleri doğrultusunda yönlendirmek adına, milleti milletle vurmak için bir araç olarak kullanıldığını belirten Prof. Şahin, "Bu fikir tarih boyunca devam etmiştir. 28 Şubat'ı yaşayan bir nesil olarak, 'artık bundan sonra darbeler yaşanamaz' noktasına doğru gelmiştik ama 15 Temmuz bize durumun böyle olmadığını gösterdi. Demek ki; zihninizi diri tutmazsanız bir takım işgüzarlar darbe yapmak isterler. Bu nedenle sürekli teyakkuzda kalmalısınız" dedi. Konuşmasının son kısmında, 1960 ihtilalinden sonra hapisteyken hayatını kaybeden ve Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı da yapan Tevfik İleri'nin hayat hikayesinden bahseden Prof. Dr. Yusuf Şahin, "Ülkenin mayası saydığımız değerlere, İslam'a, ezan'a, kur'an'a, bayrağa ve vatana sahip çıkmalıyız" ifadeleri ile konuşmasını sonlandırdı.



Program sonunda NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, ASÜ Rektörü Şahin'e sunumu için teşekkür etti. - AKSARAY