Rektör Şahin: "Selçuk Üniversitesi ailesi her daim ülkesinin ve milletinin emrinde ve hizmetindedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Şahin: 'Selçuk Üniversitesi ailesi her daim ülkesinin ve milletinin emrinde ve hizmetindedir' - Son Dakika

Rektör Şahin: "Selçuk Üniversitesi ailesi her daim ülkesinin ve milletinin emrinde ve hizmetindedir"

6 saat önce

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Bin yıldır bu topraklarda barışın ve adaletin savunuculuğun yapmış ve 600 yıl dünyaya yön vermiş kadim bir medeniyetin evlatları olarak Selçuk Üniversitesi ailesi her daim ülkesinin ve milletinin emrinde ve hizmetindedir" dedi.

Rektör Şahin:

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Bin yıldır bu topraklarda barışın ve adaletin savunuculuğun yapmış ve 600 yıl dünyaya yön vermiş kadim bir medeniyetin evlatları olarak Selçuk Üniversitesi ailesi her daim ülkesinin ve milletinin emrinde ve hizmetindedir" dedi.


SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesinin Kuruluşunun 45. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Şahin mesajında, "Selçuk Üniversitesi, 11 Nisan 1975 yılında yürürlüğe giren '4 Üniversitenin Kurulması ile İlgili 1873 Sayılı Kanunla' ülkemizde dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve Selçuk Üniversitesi de bu kanuna istinaden kurulmuştur. 1976-1977 Eğitim-Öğretim yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere 2 fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete geçen Selçuk Üniversitesi, günümüzde 23 fakülte, 6 enstitü, 6 yüksekokul, 22 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı ve 70 bini aşkın öğrencisi ile Türkiye'nin en büyük eğitim kuruları arasında yer almaktadır. Selçuk Üniversitesini büyük ve güçlü kılan sadece rakamlar değildir. Konyamızı tam 900 yıl önce başkent yapan atalarımız Selçukluların mirası üzerinde bulunuyor olmamız bizi hem büyük yapmakta hem de güçlü kılmaktadır. Ayrıca bu güç bize sınırsız imkanlar sunmakta ve uçsuz bucaksız ufuklar açmaktadır. Bizlere düşen bu üniversitenin yöneticileri olarak, akademisyenleri olarak, öğrencileri olarak, mezunları olarak ve çalışanları olarak bu çatı altında ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için, toplumsal refahın artması için tarihi ile bağlarını güçlü tutarak ve istikbali hedefleyerek sarsılmaz bir millet şuuru oluşturmak için çalışmaktır. Üniversitemiz büyüdükçe ve güçlendikçe ülkemiz ve devletimiz de gelişecek ve daha güçlü olacaktır. 45 yıllık geçmişi ve birikimi ile bin yıllık ecdat mirası ile Selçuk Üniversitesi olarak ileriye daha kararlı ve emin adımlarla yürümekteyiz. Üniversitemizin konuşlandığı bu kadim topraklar, tarihin her döneminde medeniyetlerin beşiği, ilmin-irfanın yuvası, hoşgörünün ve kardeşliğin başkenti olmuştur. İnsanıyla ve kültürüyle başta Anadolu Selçuklu dönemi olmak üzere Türk Tarihi'nin her döneminde sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmamış olan Anadolu'da kurmuş olduğumuz medeniyetin beşiği Konya'nın ilk üniversitesi olarak Selçuk Üniversitesi bu atmosfere her zaman layık olmanın azim ve kararlılığı içinde olmuştur. Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana ülkesine ve milletine son derece önemli hizmetler vermiştir ve bugün çok sayıda nitelikli insanı yetiştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de üniversitemiz, geleceğin devlet adamlarını, ülkemizin istikbale dönük hedeflerini gerçekleştirmeyi ilke edinmiş bireyleri ve bilim insanlarını yetiştirme ülküsüne hizmet etmeye devam etmektedir. Bin yıldır bu topraklarda barışın ve adaletin savunuculuğun yapmış ve 600 yıl dünyaya yön vermiş kadim bir medeniyetin evlatları olarak Selçuk Üniversitesi ailesi her daim ülkesinin ve milletinin emrinde ve hizmetindedir. Bu vesile ile Selçuk Üniversitesinin 45. Kuruluş Yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başta önceki dönem rektörlerimiz olmak üzere üniversitemizin bugünlere gelmesinde emek ve katkıları olan herkese minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Selçuk Üniversitesi, Mustafa Şahin, Rektör, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:07 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin         
19:33
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı         
19:16
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı         
19:15
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi         
19:00
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı         
18:51
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz         
18:38
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi         
18:19
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:13
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları         
17:50
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
17:28
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı         
17:07
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı         
16:36
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 19:59:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Şahin: "Selçuk Üniversitesi ailesi her daim ülkesinin ve milletinin emrinde ve hizmetindedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]