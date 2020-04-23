Rektör Sarıbıyık, canlı yayınla öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Sarıbıyık, canlı yayınla öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Sarıbıyık, canlı yayınla öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, sosyal medya üzerinde canlı yayında öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Sarıbıyık, canlı yayınla öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, sosyal medya üzerinde canlı yayında öğrencilerle bir araya geldi. Birçok soruya cevap veren Sarıbıyık, mezun durumunda olan öğrencilerin bu döneme özel staj yapmış sayılacaklarını, diğer öğrenciler için staj sürelerinin azaltıldığını söylerken final sınavlarının ise yüz yüze yapılmasından yana olduklarını; kararı sürece göre alacaklarını ifade etti.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrencilerle üniversitenin resmi sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayında bir araya geldi. Sarıbıyık, stajlardan final sınavlarına, yüksek lisanstan kira ücretlerine kadar birçok konuda öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilerle bazı müjdeler de paylaşan Sarıbıyık, Üniversitenin yeni kurulmuş olsa da köklü bir geçmişi olduğunu belirterek günün anısına sorduğu 'üniversitenin en eski birimi hangisidir?' sorusuna cevap veren ilk 5 öğrenciye kahve fincanı ve Türk kahvesi hediye etti. Ayrıca Covid-19 sonrası ilk buluşma için verdiği mangal sözünün geçerli olduğunu belirtti.


Aleyhinize olacak hiçbir çalışmamız yok


Korona sürecinde üniversite olarak yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Rektör Sarıbıyık, "Bunları sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz yoluyla sizlerle paylaşıyoruz. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) aldığı kararlar gereği uzaktan eğitim sürecini hızlı bir şekilde başlattık. Ders notu yüklemek ve video çekmek vakit alıyor. Şu ana kadar 2 binin üzerinde ders notu paylaşıldı. Hocalarımız canlı dersler de yapıyorlar. Akademisyenlerimizle sürekli online olarak bir araya geliyor ve sizlerle yakın diyalog halinde olmalarını ve sorularınızı cevaplamalarını istiyoruz. Sizin aleyhinize olacak hiçbir çalışmanın içine girmiyoruz. Arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bu süreci aşmak için sizler de bizler de fedakarlık yapmak zorundayız" diye konuştu.


Stresinizi minimize etmeye çalışıyoruz


2018 yılında kurulmuş bir üniversite olmalarına ve bir takım eksiklikleri bulunmasına rağmen hocaların tecrübeleriyle süreci iyi götürdüklerine inandıklarını söyleyen Sarıbıyık, "Sizlerin işini kolaylaştırmak istiyoruz ancak öğrenciliğin bir öğrenim kazanımı olması gerekiyor. Bu sene için staj eksiği olan öğrencilerimizin tamamını staj yapmış kabul edeceğiz. Yani bu durum mezuniyetlerine engel olmayacak. Teknoloji Fakültesi'nde 72 iş günü stajını 40 güne düşürüyoruz. Stresinizi minimize etmek ve ortaya çıkabilecek sıkıntıları gidermek adına bunu yapıyoruz. Biz 'Bilgiyi beceriyle bütünleştiren üniversite' mottosuyla hareket ediyoruz. İş yeri uygulamaları ve stajlardan asla taviz vermiyoruz. Öğrencilerimizin bu eksikliklerini bir şekilde gidereceklerine inanıyoruz" dedi.


Notlar isteyenin ortalamasına dahil olacak


Rektör Sarıbıyık, uzaktan eğitimle yüzde 70 ağırlığı olan finale nasıl gireceğiz şeklinde sorulan sorulara yönelik, "Eğitimin 6 haftasını yüz yüze yaptık. Biz özellikle mezun durumunda olan öğrencilerimizi mağdur etmemek adına bu dönem girmiş olduğunuz derslerin sınavlarını ortalamaya dahil etmeyerek başarılı ya da başarısız olarak ilan edeceğiz. Mezuniyet notu sınırında kalanlar için isteyen öğrencinin notunu ortalamaya yansıtacak, istemeyeni yansıtmayacak şekilde düzenleme yapacağız. Ayrıca kısa sınavların önemli olmadığını düşünerek girmeyen arkadaşlarımız bizlere ulaşsınlar. Onlarla ilgili bir düzenleme de yapacağız" ifadelerini kullandı.


Konaklama sorunu olmayacak


Günlük gelişmeler neticesinde akademik takvimi en isabetli şekilde güncellediklerinin görüldüğüne işaret eden Sarıbıyık, "Şartlar normalleştiği takdirde bu takvime tamamen uyulacak. Şu anki yaklaşımımız final sınavlarının yüz yüze yapılması yönünde. Hangi derslerden yoğunlaştırılmış uygulamalı eğitim yapılacağını sizlerle paylaşacağız. Evimizi boşalttık, yoğunlaştırılmış uygulamalı eğitim ve finallerde nerede kalacağız diye düşünen öğrencilerimiz için de çözümümüz var. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Arif Özsoy ile görüştük. Sizleri o süreçte yurtlarda misafir edeceklerine dair söz aldık. Ev ya da apartlara kira ödeyen öğrencilerimiz için ev sahiplerine bir çağrımız var. Öğrencilerimiz şehrimize misafir olarak geldi ve onlara sahip çıkmak durumundayız. Bu zor günlerde bu öğrencilerin içerisinde ailesinden para alamayarak emeğiyle okuyanların olduğunu unutmamak gerekiyor. ya kira indirimi, ya kira ertelemesi ya da kira ile ilgili olan kısımda bir kolaylık sağlanması çağrısında bulunuyorum. Herkes elini taşın altına sokmalı. El birliği olmadan olmaz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:23 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı? Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor         
23:30
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker         
23:14
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi         
23:10
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı         
23:02
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"         
22:53
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor         
22:48
Mehmetçik görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu Mehmetçik görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu         
22:40
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler         
22:10
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak         
22:07
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti         
22:06
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor         
19:46
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti         
19:32
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı         
19:27
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak         
19:03
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti         
18:48
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı         
18:45
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 23:59:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Sarıbıyık, canlı yayınla öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]