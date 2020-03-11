Rektör Sarıbıyık: "Sportif hareketliliğe destek olacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Sarıbıyık: 'Sportif hareketliliğe destek olacağız' - Son Dakika

Rektör Sarıbıyık: "Sportif hareketliliğe destek olacağız"

6 saat önce

SUBÜ, Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Herkes İçin Spor Kampüste' başlıklı etkinlikte konuşan SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, yıllar içerisinde konforun artmasıyla hareketliliğin azaldığını, sportif hareketlilik için desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Rektör Sarıbıyık:

SUBÜ, Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Herkes İçin Spor Kampüste' başlıklı etkinlikte konuşan SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, yıllar içerisinde konforun artmasıyla hareketliliğin azaldığını, sportif hareketlilik için desteklerinin devam edeceğini belirtti.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Herkes İçin Spor Kampüste' başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı İbrahim Bölükbaşı, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar ve SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu katıldı. Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte federasyon ve projeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleri, spor tesisleri, spor branşları ve gençlik merkezlerinin faaliyetleri tanıtıldı. Sağlıklı beslenme ve sporcu beslenmesine ilişkin bilgiler verildi. Milli sporcular ile söyleşi gerçekleştirildi ve katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.


Dünyanın değiştiğini ve artan konfor ile birlikte insanların hareketlerinin giderek azaldığını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Tarım toplumunda herkes hareketliydi. Sanayi devrimi ve sonrasında ise insanlar hareketlilikten uzaklaştı. Günümüzde bu durum belirli sağlık problemlerinin yaşanmasına yol açıyor. Bireysel olarak hareketliliğin sağlanması ve sportif olarak aktif hale gelebilmek adına Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'na desteğimiz devam edecek" dedi.


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğini spor salonları için alabildiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, "Bunun yanı sıra lisans öğrencilerimiz ilerleyen dönemlerde sertifikalı uzaktan eğitim alabilecekler" derken, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı İbrahim Bölükbaşı, "Spor hepimiz için çok önemli. Hareketliliğin yayılması için projeler üretiyoruz. Fitnesş ve yoga dalında sporculara sertifikalı eğitimler veriyoruz. Yaklaşık 40 spor dalında organizasyonlarımız var" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
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