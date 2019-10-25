Son Dakika Haberleri: Rektör Sarıbıyık'tan başarılı öğrencilere plaket
Son Dakika Güncel Rektör Sarıbıyık'tan başarılı öğrencilere plaket

Rektör Sarıbıyık'tan başarılı öğrencilere plaket

48 dakika önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, Makedonya'da gerçekleştirilen 4'üncü Uluslararası Gastronomi Yarışması'ndan 3 gümüş madalyayla dönen SUBÜ öğrencilerine plaket verdi.

Rektör Sarıbıyık'tan başarılı öğrencilere plaket, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, Makedonya'da gerçekleştirilen 4'üncü Uluslararası Gastronomi Yarışması'ndan 3 gümüş madalyayla dönen SUBÜ öğrencilerine plaket verdi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, yarışmada, "Modern Ulusal Tabak ve Sıcak Et Tabağı" kategorisinde 2 gümüş madalya alan SUBÜ Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencisi Şevval Yiğit ve "Tavuk Yemekleri" kategorisinde gümüş madalya alan Turizm Fakültesi öğrencisi İrem Karahan için Sapanca'da bir otelde ödül programı düzenlendi.

Programda konuşan Rektör Sarıbıyık, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Ülkemiz ve üniversitemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin aldığı bu ödül üniversitemize gelecek öğrenciler için de güzel bir örnek oluşturuyor. Bu anlamda farkındalık oluşturmuşta oluyorlar. Bundan sonraki yarışmalarda da yeni başarılar elde edeceğimizden hiçbir şüphem yok. Öğrencilerimizi ve onların bu başarısında emeği olan hocalarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Sarıbıyık, topluma hizmet anlamında yemek kursları açmayı da planladıklarını kaydetti.

Sarıbıyık'a aşçı önlüğü de hediye edilen program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Makedonya, Sakarya, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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