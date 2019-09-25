Rektör Sarıbıyık üniversitenin bir yılını değerlendirdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin bir yılını değerlendirdiği toplantıda, "Biz nokta atışları yapıyoruz" dedi.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık, kanser hastalığı tedavisinde kullanılan cihazı tanıtmak için basınla bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda başta kanser cihazı olmak üzere SUBÜ Otorop, BİRARK adıyla drone, damar görüntüleme cihazı ve birçok proje tanıtıldı. Toplantıda Rektör Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin bir yılını değerlendirdi.



Rektör Sarıbıyık yaptığı açıklamada, "Bu şehirden beslen bu şehirde büyümesini beklediğimiz üniversite biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çözüm odaklı AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. Lisan üstü enstitü bir tane var. Bu enstitüyü yeni kurduk. Şu anlık 1000'in üzerinde doktora ve yüksek lisans yapan öğrencimiz var. Yeni bölümler açıyoruz. Tarım bilimlerinde bitki koruma birimi açık şuanda. Tarla bitkileri ve bahçe bilgileri açık. Bu bölümlere hoca almaya devam ediyoruz. Sağlıkla olan kısımda yine hemşirelik, sağlık yönetimi, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi ve rahabilitasyon bölümleri özellikle hemşirelik ve fizik tedavi bölümlerine mekana sahip olduğumuzda öğrenci almayı düşünüyoruz. Teknoloji fakültesinde bilgisayar mühendisliği açıyoruz. Mühendislik temel bilimlerini açtık. Bunlara da öğrenci almayı planlıyoruz. Kocaali MYO yeniden tasarlıyoruz oradaki açacağımız bölümleri de sahadaki aktörlerle belirlemeye çalışıyoruz" dedi.



Üniversitenin akademik kadrodan bahseden Rektör Mehmet Sarıbıyık, "Toplam kadromuz akademik 451, toplamda da 761 akademi ve idari personelimiz var. Biz yeni üniversiteyi kurgularken az insanla çok iş yapıyoruz. Üniversitemize kayıtlı yaklaşık 26 bin öğrenci var. Türkiye'deki bir çok üniversitedeki öğrenci sayısından daha fazla öğrenciye sahip olan üniversiteyiz. Fakültelerimizde doluluk oranı yüzde 94'ün üzerindedir. Bu sene tüm okullarımızın ders müfredatlarını yeniledik. 23 ülke ile iş birliğimiz var. Belki 30'ün üzerinden öğrencimiz var bu seneki kayıtlarımızda. Türkiye güçlü bir ülke. Bir çok ülkenin gıpta ile baktığı ülke. Biz sadece oradan gelen öğrenciyi okutmak için bakmıyoruz biz sadece, o ülkeye insan yetiştiriyoruz" diye konuştu.



Sarıbıyık, "Değişik projeler içerisindeyiz. Otorop, BİRARK adıyla drone, damar görüntüleme cihazı ve bunun gibi birçok projemiz var. Bunları tasarladı arkadaşlarımız. TÜBİTAK'la iş birliği halindeyiz. Ama maalesef ön araştırmaları yapmak için bütçemiz yok. Döner sermayeyi oluşturduk. Döner sermayeden para geldikçe oraya para aktarımları gerçekleşecek. Biz yine TÜBİTAK destekleri, sanayi destekleri, KOSGEP, MARKA destekleriyle ilgili çalışmaları devam ediyor. Bu sırada araştırma merkezleri kuruyoruz. Şuan 3 tanesi kurulmuş durumda. Bizim planladığımız 11 tane araştırma merkezinin bir kısmının genelgeleri hazır YÖK'e gönderildi. Biz nokta atışları yapıyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA