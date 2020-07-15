Rektör Savaş; "Aziz milletimiz, o gece bir demokrasi destanı yazmış" - Son Dakika

Rektör Savaş; "Aziz milletimiz, o gece bir demokrasi destanı yazmış"

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı


15 Temmuz 2016 tarihinde hain Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi; kahraman halkımızın cesareti, onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edildiğini belirten Rektör Savaş, yayınladığı mesajda; "Aziz milletimiz, o gece bir demokrasi destanı yazmış, silahlara, tanklara, uçaklara göğsünü germiş, mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diyerek, canları pahasına vatan savunmasına geçmiş, dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyerek, vatan hainlerine geçit vermemiştir.


Millet olarak; milli irademizin gücünü, demokrasimizin yıkılmaz duvarlarını, milli birlik ve beraberliğimizin asla bozulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk. Şehitlerimiz ve gazilerimiz o gece cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmış, "Güçlü Türkiye" sloganımızı dosta-düşmana göstermiştir. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi "gün vatana sahip çıkma günüdür" diyerek vatana sahip çıkmıştır.


Bu topraklarlar için toprağa düşen şehitlerimiz sayesinde bugün bu topraklarda onurlu bir şekilde bir arada yaşamaktayız. Bu tarz terör örgütlerine karşı, daima hazırlıklı olmalıyız. Hain FETÖ Terör örgütüne karşı olan mücadelemiz, topyekün millet olarak kararlı bir şekilde devam edecektir. Hepimizde bu mücadelenin devamı için siyasi irade, milli dayanışma ve birlik mevcuttur. O gece milletimizin gösterdiği direniş, dayanışma ve demokrasiye sahip çıkma ruhu canlı ve kararlı olarak ilelebet yaşayacaktır.


Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar ne olursa olsun, bizi yıldıramaz ve yolumuzdan asla alıkoyamazlar. Yeter ki birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyelim. Çok çalışalım, üzerimize düşen vazifeden kaçmayalım. Biz bir oldukça, beraber oldukça, başaramayacağımız, yenemeyeceğimiz hiçbir güçlük yoktur. Uşak Üniversitesi olarak, liyakat ve beka sahibi, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyacak, zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin, alanında uzman, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmek için bütün mesaimizi harcıyoruz ve harcamaya da devam edeceğiz.


Bu duygularla, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şahadete ulaşan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı - UŞAK

Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Savaş; 'Aziz milletimiz, o gece bir demokrasi destanı yazmış' - Son Dakika

Son Dakika

19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar 12:38 Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 19:47:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Savaş; "Aziz milletimiz, o gece bir demokrasi destanı yazmış" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]