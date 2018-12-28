Rektör Savaş Engelli Öğrencilerle Buluştu

Uşak Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, engelli öğrencilerle buluştu.
Bir Eylül
Yerleşkesi, personel yemekhanesinde üniversitede öğrenim gören engelli öğrencilerle bir araya gelen, Uşak Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Ekrem Savaş, öğrencilerin dilek ve şikayetlerini dinledi.
Etkinlikte konuşan Rektör Savaş, engelsiz üniversite hedefinin gerçekleşmesi için çalıştıklarını belirterek "En büyük engel zihinlerdedir. Zihindeki engelleri yıkamazsak engelliler için çok şey yapmış olamayacağız. Onun için önce zihindeki engelleri kaldırmak gerekmektedir. Okullarımızı, şehirlerimizi, sokaklarımızı, eğitim materyallerini yeniden düzenleyerek, yeniden inşa ederek engelli kardeşlerimizin eğitiminin önündeki engelleri tek tek kaldırmaya çalışmalıyız." dedi.
Uşak Üniversitesi Engelli Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şule Güçyeter de, etkinlikte yürüttükleri çalışmaları anlattı.