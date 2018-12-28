Son Dakika Haberleri: Rektör Savaş Engelli Öğrencilerle Buluştu

Rektör Savaş Engelli Öğrencilerle Buluştu

1 saat önce

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, engelli öğrencilerle buluştu.

Rektör Savaş Engelli Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, engelli öğrencilerle buluştu.

Bir Eylül Yerleşkesi, personel yemekhanesinde üniversitede öğrenim gören engelli öğrencilerle bir araya gelen, Uşak Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Ekrem Savaş, öğrencilerin dilek ve şikayetlerini dinledi.

Etkinlikte konuşan Rektör Savaş, engelsiz üniversite hedefinin gerçekleşmesi için çalıştıklarını belirterek "En büyük engel zihinlerdedir. Zihindeki engelleri yıkamazsak engelliler için çok şey yapmış olamayacağız. Onun için önce zihindeki engelleri kaldırmak gerekmektedir. Okullarımızı, şehirlerimizi, sokaklarımızı, eğitim materyallerini yeniden düzenleyerek, yeniden inşa ederek engelli kardeşlerimizin eğitiminin önündeki engelleri tek tek kaldırmaya çalışmalıyız." dedi.

Uşak Üniversitesi Engelli Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şule Güçyeter de, etkinlikte yürüttükleri çalışmaları anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:02 Kaynak: AA

Rektör, Uşak Üniversitesi, Güncel
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