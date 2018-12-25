Son Dakika Haberleri: Rektör Savaş, İş Adamlarıyla Bir Araya Geldi

Rektör Savaş, İş Adamlarıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, iş adamları ile bir araya geldi.

Rektör Savaş, İş Adamlarıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, iş adamları ile bir araya geldi.

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, üniversitede son 1 yılda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Ekrem Savaş, deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite olan Uşak Üniversitesinin gelişimini hızla sürdürdüğünü söyledi.

Savaş, üniversite-sanayi işbirliği ve fikir alışverişinin önemine değindi.

Daha sonra iş adamlarıyla yapımı süren üniversite camisini gezen Rektör Savaş, "Camiyi 2019 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Sanayici ve iş adamlarından destek bekliyoruz. Uşak halkının ve sanayicisinin bu konuda duyarlı olduğunu biliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:43 Kaynak: AA

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