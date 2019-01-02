Son Dakika Haberleri: Rektör Savaş, Öğrenci Evini Ziyaret Etti

Rektör Savaş, Öğrenci Evini Ziyaret Etti

32 dakika önce

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrenci evini ziyaret etti.

Rektör Savaş, Öğrenci Evini Ziyaret Etti, System.String[]
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrenci evini ziyaret etti.

Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencisi Ömer Arslanbuğa'nın daveti üzerine evini ziyaret ettiğini bildirdi.

Açıklamada, evde öğrencilerle bilikte yemek yediğini belirten Savaş, ziyaretine ilişkin "Final haftasında öğrencilerimize destek olmak, onlarla bir arada olmak güzeldi. Beni evine davet eden ve sofralarını açan Ömer Arslanbuğa ve diğer öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok çalışarak, daha iyiye, daha güzele ulaşacağız. Final sınavlarında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha öncede makam aracıyla bir öğrenciyi okula götüren Rektör Savaş, sosyal medya hesapları üzerinden öğrencilerle iletişim kurmaya özen gösterdiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:39 Kaynak: AA

Rektör, Uşak Üniversitesi, Güncel
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