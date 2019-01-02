Rektör Savaş, Öğrenci Evini Ziyaret Etti

Uşak Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrenci evini ziyaret etti.
Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencisi Ömer Arslanbuğa'nın daveti üzerine evini ziyaret ettiğini bildirdi.
Açıklamada, evde öğrencilerle bilikte yemek yediğini belirten Savaş, ziyaretine ilişkin "Final haftasında öğrencilerimize destek olmak, onlarla bir arada olmak güzeldi. Beni evine davet eden ve sofralarını açan Ömer Arslanbuğa ve diğer öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok çalışarak, daha iyiye, daha güzele ulaşacağız. Final sınavlarında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Daha öncede makam aracıyla bir öğrenciyi okula götüren Rektör Savaş, sosyal medya hesapları üzerinden öğrencilerle iletişim kurmaya özen gösterdiğini bildirdi.