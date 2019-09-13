Rektör Şavaş öğrencilerle buluştu

Uşak Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencileri, genç bir üniversiteyi seçtikleri için tebrik etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Savaş, "Mezun olduğunuzda tercih edeceğiniz kariyer seçeneklerinizde ihtiyaç duyacağınız donanımı üniversitemizde kazanacaksınız. Size sunulan imkanları etkin ve verimli bir şekilde değerlendirdiğinizde, ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğinize inancım tamdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dr. Ferhat Karaman "Üniversiteye Başlangıçta Karşılaşılan Genel Sorunlarla Baş Etme ve Uyum" adlı sunum yaptı.

Üniversite ile ilgili bilgilerin verildiği etkinliğin sonunda öğrencilere aşure ikram edildi.