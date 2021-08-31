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Rektör Savaş'tan müjde; "Etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" - Son Dakika

Rektör Savaş'tan müjde; "Etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz"

31.08.2021 09:56
Rektör Savaş'tan müjde;

Uşak Üniversitesi'nde 7 ila 14 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulu, düzenlenen törenle sona erdi.

Uşak Üniversitesi'nde 7 ila 14 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulu, düzenlenen törenle sona erdi. Rektör Savaş, törende katılımcılara başarı belgesi ve madalya verdi.

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından hayata geçirilen, 7-14 yaş arası çocukların katıldığı Spor Yaz Okulu, üniversitenin Şehit Ömer Halisdemşr Spor Kompleksinde düzenlenen törenle sona erdi.

Düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Can, antrenörler, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Rektör Savaş, yaz spor okulu tarzı faaliyetlerin üniversite ve şehir bütünleşmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Çocukların bu tarz etkinliklerde zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunulduğunu da ifade eden Savaş, çeşitli etkinliklerin devam edeceği müjdesini de verdi. Savaş, "Pandemi döneminde, çocuklarımızın sosyalleşme süreçleri sekteye uğradı. Çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını tekrar kazanmaları amacıyla yaz spor okulumuzu pandemi tedbirlerine uygun olarak açtık. Onlar bizim yarınlarımız. Çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak için bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bu etkinliğin Üniversitemiz ve Uşak halkının bütünleşmesi açısından da önemli olduğuna inanıyorum. Alanlarında uzman antrenörlerimizin ve hocalarımızın sorumluluğunda verimli bir yaz okulu geçirdik. Başta Dekanımız olmak üzere Spor Bilimleri Fakültemizi böyle bir etkinlik düzenledikleri için tebrik ediyorum. Etkinliğimize katılan tüm çocukların gözlerinden öpüyorum ve ailelerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende kursiyerler arasında survior yarışması yapılarak step aerobik gösterisi gerçekleşti. Tören Rektör Savaş'ın katılımcılara başarı belgesi ve yaz spor okulu başarı madalyası vermesinin ardından sona erdi. - UŞAK

Rektör Savaş'tan müjde; Etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz
Rektör Savaş'tan müjde; Etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz

Uşak Üniversitesi, Rektör, Savaş, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rektör Savaş'tan müjde; 'Etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz' - Son Dakika Spor


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