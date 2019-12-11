Rektör Savaşan liseli öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan'ı okullarında ağırladı.



Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler ile bir araya geldi. Konuşmasında üniversite adayı öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Bu zamanı iyi okuyacak olan ve bunu genele, iyiliğe, güzelliğe yayacak olan yine sizin öngörünüz ve bu çağı okuma kapasiteniz olacak" dedi.



Öğrencilere hedeflerini çizmeleri ve ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerektiği vurgusu yapan Prof. Dr. Savaşan, "Netice ne olursa olsun onunla yetinmeyi bilmeliyiz ve yeni hedefler çizme konusunda da teorik arka plana sahip olmalıyız. Çünkü her nesle bizim bilmediğimiz misyon, üretici tarafından da tanınmış olabilir. Hepimiz rolümüzü oynuyoruz. Her dönemin kendine özel imkanları olduğu gibi aynı zamanda dezavantajları da olabiliyor. Dolayısıyla alınacak mesafeyi imkanlarla ve imkansızlıklarla birlikte değerlendirerek, hem bireysel başarıyı hem de temsil ettiğimiz kesimin başarısını ölçebiliriz" diye konuştu.



Tecrübeli kişilerin tavsiyelerin dinlenmesi gerektiğini, ancak her dönemin kendi şartları olduğunu belirten Savaşan, "Geçmişin tecrübesi önemli, fakat belli bir yere kadar. Çünkü geçmişte de güzel insanlar, başarılar, başarısızlıklar vardı. Ama şimdi de var. Dolayısıyla Asrı Saadet dönemindeymiş gibi 'bundan 20-30 yıl önce neydik' cümlesi doğruyu pek fazla yansıtmıyor. İmkanlarımız kısıtlıydı, imtihanımız biraz farklıydı ve dolayısıyla o imtihan farklılığı içerisinde yapılamayan bazı şeyleri, sanki o dönemde yaşayanların bir özelliği gibi takdim ediyoruz. Bu yüzden aşırı nostaljiye prim vermememiz lazım. O dönemin imkanları farklı, bu dönemin imkanları farklı. Ama şu mecburiyetimiz var; misyonumuzu, bireysel olarak ülkeyi ve insanlığı daha iyiye taşıyacağız" şeklinde konuştu.



Çağı okuyacak, çağı genele ve iyiliğe yayacak olanın öğrencilerin öngörüleri olacağını ifade eden Rektör Savaşan, "Bir öğrencinin 'günümüz koşullarını iyice okuyabilirim ve kendi dilime tercüme edip kamuya aktarabilirim. İnsanlığa mesajımı ulaştırabilirim ve memleketin daha iyiye gitmesi için üzerime düşeni kendi çabamla yapabilirim' diye düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı. - SAKARYA