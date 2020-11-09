Rektör Şenocak'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Şenocak, mesajında cumhuriyetin kurucusu, büyük önder ve büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli vasıfları ile tanındığını hatırlattı. Rektör Şenocak mesajında, "Atatürk'ün zaferlerini, savaş meydanlarındaki kahramanlıklarını tarih sayfaları altın harflerle yazar. Ne var ki onu gerçek bir lider yapan, onu Atatürk yapan şeyi anlamak yalnızca bunları bilmekle mümkün değildir. Aksine, Mustafa Kemal'i anlama gayretimizdeki en büyük gafletimiz onu başarılı bir askere ve siyasetçiye indirgemek olmuştur.

Onu anlamak ancak onun düşünce dünyasını, aydın kimliğini, entelektüel birikimini anlamakla; azmini, iradesini, geleceğe dair hiç bitmeyen umudunu görmekle mümkündür. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı'nın ortasında çadırında Latin harfleri planlarını yapandır. Eskişehir'de ordularımız yenilmiş, herkesin gözündeki umut ışığı sönmüşken Maarif Kongresi'ni toplayıp muallimlere 'Vazifeniz pek mühim ve hayatidir' diyendir. Çünkü ona göre zaferler yalnızca daha büyük bir amacı elde etmek için bir vasıtadır ve 'muhakkak ufkun ötesini de görmek lazımdır' savaştan savaşa koşarken geometri üzerinde fikreden, 'muktedir valideler' yetiştirmekten bahseden, zaferden sonra padişah mı yoksa halife mi olacaksınız diyenlere 'maarif vekili olacağım' diyendir. Ömrüne yeterince kitap sığdıramamak endişesiyle uykularından vazgeçendir ve ne mutlu bizlere ki bir gün kendi fikirleri ile bilim çelişirse bilimi seçmemizi bizlere salık veren bir liderdir.

Eğer yürüdüğümüz yol böyle bir liderin yoluysa, bu yolda ondan daha gayretkar olmamız gerekir, ondan daha hızlı koşmamız gerekir ve onun ülküsüne yetişebilmek için bu yolda ellerimizin nasır tutması, kalemlerimizin yazmaktan teker teker tükenmesi, denedikçe yenisini denememiz gerekir. Yeri geldiğinde vazgeçmemizi isteyenlere karşı mücadele etmemiz gerekir. Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyor, hocasından öğrencisine, yaşlısından gencine milletçe bu yola layık yolcular olmamızı, büyük önderi layıkıyla anlamamızı diliyorum. Çünkü 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir'" - ESKİŞEHİR