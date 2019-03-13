Son Dakika Haberleri: Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladıŞenocak, mesajında, 100 yıl önce bugün, vatanperver tıbbiyelilerin, her türlü fedakarlığı göze alarak işgal altındaki İstanbul'da yurt savunmasına geçtiğini ve bu suretle...

Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı

Şenocak, mesajında, 100 yıl önce bugün, vatanperver tıbbiyelilerin, her türlü fedakarlığı göze alarak işgal altındaki İstanbul'da yurt savunmasına geçtiğini ve bu suretle yaktıkları istiklal meşalesi ile Milli Mücadele'nin öncü neferlerinden olduğunu belirterek, "14 Mart 1919'da bu kutsal meşaleyi yakan, İstanbul ve Anadolu'nun dört bir köşesinde vatan müdafaasına koşan Tıbbiyelilerin kutlu hatırasını her yıl "14 Mart Tıp Bayramı" vesilesiyle anıyoruz. Bu vesile ile başta üniversitemiz mensubu hekimlerimiz olmak üzere toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için ülkemizin dört bir yanında her türlü zor şartta dahi bu kutsal mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren değerli hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm hekimlerimizin her türlü sözlü ve fiili şiddetten uzak, güvenli ve huzurlu çalışma ortamlarında mesleklerini başarıyla icra etmelerini diliyorum" diye belirtti - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:50 Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel
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