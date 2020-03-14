Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika

Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.


Mesajında, 14 Mart 1827 tarihinin, "Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire"nin yani batılı anlamdaki ilk tıp mektebinin açılış tarihi olduğunu belirten Şenocak, "Ancak 14 Mart tarihi ve Tıp Bayramı yalnızca bir sene-i devriye değil, 1919'da bu ülkenin eğitimli, donanımlı ve vatanperver evlatlarının, Tıbbiyelilierin adlarını tarihe yazdırdıkları şanlı bir gündür. Vatanın örnek birer bilim insanı olarak yetiştirdiği gençlerimizin işgal altındaki İstanbul'da istiklal meşalesini yakarak vatana vefa borçlarını ödediği gündür. Tarihimizin en zor günlerinde Milli Mücadele'nin öncüleri olan Tıbbiyeliler, her daim gerek sathı müdafaada gerekse insanlığın sağlık, onur ve etik müdafaasında en ön saflarda yer almıştır. Irk, din, dil gibi hiçbir ayrımı gözetmeksizin "önce insan" ilkesiyle gece gündüz özveri ile çalışan hekimlerimiz dünyanın en onurlu mesleklerinden birini icra etmektedir. İnsanlık onların üstün gayretleri ile tarih boyunca nice badireleri atlatmıştır. Bugün tüm dünyanın gündeminde olan Koronavirüsün diğer tüm gündemleri bir kalemde arka plana atması, insan sağlığının her şeyden önce geldiğini bize bir kez daha hatırlatmıştır. İçinde bulunduğumuz bu durumundan kurtuluş da yine aklın ve bilimin ışığında ilerleyen hekimlerimizin, bilim insanlarımızın gayretleri ile mümkün olacaktır. Üniversitemiz mensubu hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında bu kutsal mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm hekimlerimizin her türlü sözlü ve fiili şiddetten uzak, güvenli ve huzurlu çalışma ortamlarında mesleklerini icra etmelerini diliyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:18 Kaynak: İHA
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