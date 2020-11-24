Rektör Şenocak'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü mesajı - Son Dakika

Rektör Şenocak'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü mesajı

24.11.2020 16:03
Rektör Şenocak'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü mesajı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Rektör Şenocak, mesajında, "Kadınlar asırlardır yok sayıldıkları her alanda kendilerini ve varlıklarını birer birer kanıtlamaktadırlar. Baskılanmaya, dışlanmaya, ötekileştirilmeye, sırf kadın oldukları için ayrımcılığa uğramaya karşı gür bir sesle özgürlüklerini, liderliklerini, başarılarını özetle varoluşlarını haykırmaktadırlar. Onların bu haykırışı yalnızca kendilerini değil bütün bir insanlığı da kurtaracak, daha ileri taşıyacak bir mücadelenin ifadesidir. Nitekim nüfusunun yarısı kapalı kapılar ardında tutulan, üretimin, bilimin, ekonominin, hayatın dışında kalan bir toplumun kalkınmasından, ilerlemesinden bahsedilemez. Kadınlar asırlardır süren mücadelelerinin sonunda bugün emekleriyle, bilgileriyle, sesleriyle, sözleriyle hayatın her alanına dokunmakta, dokundukları yerde de yenilik yapmaktadır. Ancak bu aydınlanmayı henüz sindirememiş karanlık bir zihniyet hala aramızda dolaşmaktadır. Kadınların ve onların yükselişinin üzerinde tahakküm kurma arzusunun en aciz ve habis hali şiddetle kendini göstermektedir. Kadına şiddet gibi bir kavramı hala konuşmak zorunda oluşumuz dahi bizler için üzücüdür. Çünkü bizler kadının özgürleşmesini ve toplumda güçlenmesini genç Cumhuriyetin ilk hedefleri arasına koyan ve bunun için büyük devrimler yapan bir liderin kurduğu vatanın evlatlarıyız. Bu halde, bir asır sonrasında dahi hala kadına şiddeti yok edememiş oluşumuz, ne yazıktır ki toplumsal kalkınma için Mustafa Kemal Atatürk kadar gayretkar olamadığımız, onu hedeflerinin henüz çok gerisinde olduğumuz anlamına gelir. Bileşmiş Milletler tarafından kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak belirlenen 25 Kasım bu toplumsal yara üzerine bir kez daha düşünme vesilesidir. Yalnızca ülkemizde değil, en ücra köşelerine kadar dünyanın her yerinde tüm kadınların güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, eğitimde ve iş hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması temennisiyle, tüm kadınlarımıza aydınlık bir gelecek diliyorum." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Rektör Şenocak'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Rektör, Kadın, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Şenocak'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü mesajı - Son Dakika


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