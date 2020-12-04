Rektör Şenocak'ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Rektör Şenocak'ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

04.12.2020 18:18
Rektör Şenocak'ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Rektör Şenocak, masajında "İnsan hakları, bireyin sırf insan olmasından kaynaklanan, herhangi bir şarta, statüye bağlı olmaksızın elde ettiği hak ve özgürlükleri ifade eder. Bu haklar cinsiyet, ırk, fiziksel ve sosyal yapı gibi hiçbir ayrıma izin vermeksizin tüm insanlık için geçerli olsa da iş pratiğe geldiğinde tarihsel olarak kadının temel haklarının ihlal edildiğini görürüz. Bu hak ihlali kadının kadın olmasından kaynaklandığı için de ne yazıktır ki "kadının insan hakları" için ayrı bir parantez açmak kaçınılmaz olur. Kadınlar, sadece insan oldukları için sahip olmaları gereken temel haklarını pratikte de alabilmek için asırlardır mücadele vermektedir. İnsanlık tarihi eşit çalışma koşulları ve oy hakkı için yanarak can veren 129 kadını yazar, bu hakları elde etmek için hayatını adamış kadınları yazar. Ancak tarih bugün hala evde, işte, sokakta güvenliğini, eşitliğini sağlamak için dimdik durmaya çalışan kadınların, eğitim hakkı elinden alınmasın diye tüm baskılara karşı başkaldıran kız çocuklarının hikayelerini tek tek anlatmaya yetmez. Muasır medeniyet dediğimiz batıda kadın bu haklar için zorlu mücadelelerin içinden geçmiştir. Türk kadını ise dünyanın en öngörülü lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu ve gayreti ile 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Bu bizim tarihimizdeki gurur tablolarımızdan biridir. Ancak bugün bu tabloyu daha da iyileştirmek için yeterince gayret göstermediğimiz ortadadır. Kadın hakları savunucusu ve filozof Mary Wollstonecraft "Kamu görevlerinde kadınlara yer açın!" diye haykırdığında tarih 1792'ydi. Ancak tüm dünya 2020 yılında, 21'inci yüzyıl demokrasilerinde hala aynı ülküyü yalnızca dillendirmeye devam ediyor. Güzel olan şu ki tüm bu güçlüklerin içinde yeşeren ve hepimize kılavuz olan nice bilim insanı, sanatçı, siyasetçi kadın tarihe adlarını yazdırmıştır. Umuyorum ki artık kadınlar bu yoz zihniyetle, önüne konulan engellerle değil, çözülmesi gereken bilimsel problemlerle mücadele edecektir. Yaratılacak sanat eserleri, yazılmayı bekleyen metinler ve keşfedilmesi gereken buluşlar için uğraş verecektir. Türk kadının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86. yıl dönümünü kutluyor, kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. - ESKİŞEHİR

Rektör Şenocak'ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Kadın Hakları Günü, Kadın Hakları, Aralık, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Şenocak'ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Birlikte yaşadığı sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulunan şüpheliye 20 yıl hapis cezası Türkiye'nin en yaşlı kadını olan Emine Baytar, hayatını kaybetti Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu
KKTC'den yeni korona kararı! Artan vakalar sonrası karantinasız 3 günlük girişler durduruldu KKTC'den yeni korona kararı! Artan vakalar sonrası karantinasız 3 günlük girişler durduruldu         
17:54
Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek         
17:45
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Yaşlı kadın, yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden eşinin başından ayrılmadı Yaşlı kadın, yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden eşinin başından ayrılmadı         
17:32
Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi         
17:25
Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi         
16:33
ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı         
16:04
Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek         
15:54
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok         
14:49
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu         
13:00
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Dedesinin ceviz kırdığı taşın göktaşı olduğunu iddia etti Dedesinin ceviz kırdığı taşın göktaşı olduğunu iddia etti         
11:41
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor         
09:53
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 18:39:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Şenocak'ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei