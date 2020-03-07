Rektör Şenocak'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Rektör Şenocak, yayımladığı mesajında kadınların emeği ile dünyayı güzelleştiren ve dönüştüren olduğunu belirterek, "'Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.' Gazi Mustafa Kemal'in bu sözleri kadının toplumun ve kültürün inşasındaki rolünün en eksiksiz ve en veciz ifadesidir. Çünkü kadın insanoğlunun varoluş vesilesidir, emeği ile dünyayı güzelleştiren, değişip dönüştürendir, asırlardır sergilediği toplumsal varoluş mücadelesi ile insanın başarabileceklerinin sembolüdür. Temsil ettiği tüm değerlerin de ötesinde ve en temelinde toplumun yarısıdır ve diğer yarısını yetiştirendir. Bu gerçek apaçık ortadayken bir milletin yahut tüm insanlığın yarısının yok sayılması, arka saflarda bırakılması hiçbir mantığa, ahlaka ve değere denk düşemez" ifadelerini kullandı.



"Türk kadını tüm dünyaya örnek olmuştur"



Rektör Şenocak, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:



"Kadınların 21'inci yüzyılda hala sosyal hayatta, ekonomik hayatta, eğitimde ve siyasette var oluş mücadelesi vermek zorunda kalmaları tüm insanlığın ortak sorunudur ve insanın ırk, din, cinsiyet gibi ayrımların ötesinde salt insan olarak değer gördüğü demokrasi kültürü ile ters düşmektedir. Kadına yönelik şiddet ve baskının ise söz konusu edilmesi dahi kabul edilebilir değilken bu konu bir insanlık ayıbı olarak çözüm beklemektedir. Bu noktada tüm kurum ve kuruluşları ile toplumun üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi gerekmektedir. Kadim tarihiminiz boyunca yaşamın her alanında etkin bir şekilde yer almış olan Türk kadını, sahip olduğu bu statüyü cumhuriyetin kıymetli kazanımları ile taçlandırmış, tüm dünyaya öncü olmuştur. Bugün de derin kültürümüzden ve ileri görüşlü önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız bu bilinçle Türk kadınının toplumda hak ettiği konumu korumak hepimiz için elzemdir. Bu düşüncelerle, cinsiyet ayrımının olmadığı, kadınlarımızın eğitimde, siyasette ve iş hayatında eşit olanaklara sahip olduğu bir dünya dileğiyle, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesindeki kadın mesai arkadaşlarım başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum." - ESKİŞEHİR